El bosquejo de Madelón en Unión para intentar festejar en el Diego Maradona

Si algo tuvo en estas dos semanas el DT de Unión, Leonardo Madelón, es haber profundizado la preparación física y táctica de sus pupilos, sabiendo que asoma una catarata de viajes.

En la ruta, donde el Tate no se siente cómodo desde hace bastante tiempo, hasta el momento hubo una fructífera visita a La Bombonera, más allá de que se esfumó el triunfo sobre el final.

De todos modos, esta situación será otra, en un reducto, donde el DT (ver aparte) sabe lo que es festejar, pues en la última década los dos triunfos del equipo tatengue fueron con Madelón en el banco, en diferentes etapas como entrenador.

Chance de dos estrenos

Por lo que se pudo averiguar en las pruebas tácticas que llevó adelante el orientador rojiblanco, en principio la idea sería ratificarle la posición actual a Mateo Del Blanco, ante la ausencia de Franco Fragapane.

Es verdad que probó con Fernando Díaz, subiendo al canterano a la mitad de la cancha. Fue una variante que le entregó la alternativa que tiene a mano con las caras nuevas. Pero quien tendría minutos es un jugador que pidió bastante: Augusto Solari.

Y la otra opción que maneja Madelón es que Maizon Rodríguez tenga su oportunidad, en reemplazo de Juan Pablo Ludueña.

Tentativo once inicial

Está más que claro que todo se va a disipar el mismo día del compromiso, y Madelón puede sorprender, no en cuanto a más variantes, pero si por ejemplo, manteniendo a Ludueña en la cueva y subiendo a Del Blanco, con lo cual el paraguayo Díaz podría ser inicial.

La alineación sería con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez o Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Fernando Díaz o Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Augusto Solario o Mateo Del Blanco; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

