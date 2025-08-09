Uno Santa Fe | Unión | Unión

La buena noticia para los hinchas de Unión que deseen ver el cotejo ante Argentinos

Se viene el regreso de la acción para Unión en el Torneo Clausura, visitando este domingo a Argentinos Juniors. Mirá la buena noticia para los hinchas rojiblancos

9 de agosto 2025 · 10:17hs
La buena noticia para los hinchas de Unión que deseen ver el cotejo ante Argentinos

Unión ultima detalles para abandonar la ciudad, viajar a Buenos Aires y esperar la cuenta regresiva que concluirá a las 20 de este domingo, cuando pise el Diego Maradona para medirse contra Argentinos Juniors.

En este recorrido, la alineación de Leonardo Madelón reunió cinco puntos sobre nueve en juego, siendo uno de los invictos en su zona.

Por su parte, el conjunto de La Paternal todavía no pudo sumar de a tres y apenas hilvanó dos empates en este inicio de segundo semestre.

Una buena noticia para los hinchas

A la espera que más hinchadas visitantes puedan viajar para ver a sus equipos, algo que por el momento parece ser casi propiedad de Rosario Central con el regreso de Ángel Di María, el hincha del Tate se pregunta cómo ver el duelo ante el Bicho.

Está claro que la grilla de cada jornada se va poniendo por días y de acuerdo a las pantallas que tienen los derechos. Y que la mayoría de los encuentros van por un sistema pago extra al abono mensual que cada cable cobra.

En este caso, el encuentro arbitrado por Yael Falcón Pérez irá por la señal básica de ESPN, con lo cual no se necesitará abonar ningún monto extra para ver al elenco de Leonardo Madelón.

