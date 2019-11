El ejemplar mensaje de Bruno Pittón sobre la final de la Sudamericana que jugó Colón

La final de la Copa Sudamericana tuvo en vilo a toda Santa Fe, ya que nunca antes un equipo de la ciudad había estado tan cerca de la gloria como lo estuvo Colón el pasado sábado, cuando perdió la final frente a Independiente del Valle por 3-1, en La Nueva Olla de Asunción.

El partido no pasó desapercibido para nadie. Para los más de 40.000 hinchas sabaleros que llegaron hasta la capital paraguaya y otros tanto que se quedaron en Santa Fe para seguir por televisión o radio las vicisitudes del encuentro que tuvo al equipo de Pablo Lavallén como protagonista.

Pero tampoco pasó desapercibido el partido para los hinchas de Unión, ya que su clásico rival estuvo en las puertas de la gloria, lo que hubiese elevado mucho la vara para la entidad de la Avenida pensando en 2020.

En las últimas se viralizaron varios videos de hinchas de Unión festejando la derrota de Colón, y hasta incluso se popularizó otro donde un fanático tatengue insulta a los Sabaleros, más allá que luego se arrepintió de su conducta, que no representa a la totalidad de la parcialidad rojiblanca.

En contrapartida a todo lo que se vivió en Santa Fe ocurrió en Boedo, con la conferencia de prensa que este martes al mediodía brindó Bruno Pittón, quien se refirió al partido del Sabalero y cómo vivió la final que disputó ante los ecuatorianos.

Es que el lateral izquierdo surgió futbolísticamente de la institución rojiblanca, de la cual es hincha fanático y tiene un gran sentido de pertenencia, que lo deja entrever en cada oportunidad que tiene de manifestarse públicamente.

"La verdad que no festejé que hayan perdido. Tampoco voy a ser hipócrita de decir que estaba hinchando para que gane, porque no lo hice. Pero el hecho de generar violencia porque si pierde el rival hay que festejar, me parece que hay que poner paños fríos con la cantidad de cosas que se están viviendo en el continente. Hay muchos problemas y si los seguimos alimentando, se va a seguir masificando y generando un contexto de todavía más violencia", sostuvo.