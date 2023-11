Enzo Roldán, descartado para el duelo clave de Unión

LEER MÁS: Importante promoción en la venta de entradas de Unión

Luego de ese choque ante el Halcón, el mismo Enzo Roldán confesó que estaba latente la chance de ser intervenido quirúrgicamente, cuestión que terminó ocurriendo el pasado 28 de octubre. Hizo todo lo posible para estar a disposición, incluso como reveló UNO Santa Fe le pidió a Kily González que lo espere, debido a la importancia del partido ante Tigre.

Roldán.jpg Prensa Unión

Es que Kily González deberá improvisar en la mitad de la cancha, ya que a su lesión se le sumó la baja de Joaquín Mosqueira, quien fue mal expulsado por Ariel Penel en la derrota de Unión ante Belgrano, y se perderá este choque trascendental ante Tigre.

LEER MÁS: González: "Estoy convencido que Unión se quedará en Primera"

Este viernes sería el día clave para saber si iba a estar o no a disposición, pero finalmente quedó descartado y se encargó el mismo Kily González de contar los argumentos por los cuales tomó esa decisión, más allá que fue muy elogioso con la actitud del jugador de querer estar presente.

Y Kily González justificó: "Enzo Roldán se está recuperando muy rápido pero no está considerado, porque es un partido crucial. Necesitamos que los jugadores estén al 100%, no hay excusas. No podemos regalar nada, más allá que sabemos que es un jugador importante para nosotros, pero uno ve cómo va asimilando la semana, y decidí que no está para jugar este partido".