Se lo consultó sobre si Enzo Roldán está con chances de jugar en Unión ante Tigre, y reveló: "Se está recuperando muy rápido pero no está considerado, porque es un partido crucial, necesitamos que los jugadores estén al 100%, no hay excusas. No podemos regalar nada, más allá que sabemos que es un jugador importante para nosotros, pero uno ve cómo va asimilando la semana, y decidí que no está para jugar este partido".

Sobre los motivos por los cuales dio la conferencia de prensa, Kily González dijo: "Hablo porque habla todo el mundo, el fútbol es para bichos, esto no es de cábala, todo lo que uno pueda hacer en la previa para beneficiar o estar despierto hay que hacerlo. Hay cosas extrafutbolísticas que nos pasaron y no nos van a pasar, lo sé. Una cosa es quejarte y llorar, pero nosotros somos conscientes que estamos en un club donde hay mucha ilusión y sentimiento, hay gente que la está pasando mal, nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto. Hay mucho sueño, la gente de Unión lo vive como parte de su vida, y lo voy a defender hasta el último día que esté acá. No quiero que me regalen pero tampoco que me saquen nada. Tenemos que hacernos cargo de lo futbolístico, pero lo otro no lo quiero. Tenemos que focalizarnos en ganar el partido, y ojalá Dios quiera que nos quedemos en Primera directamente".

Por su lado, sobre el esquema y cambios, referenció: "Es en base a lo que el rival propone, podés tener un esquema definido. Nosotros apuntamos a la manera de interpretar el partido, el jugador inteligente es el que marca la diferencia, no voy a cambiar mucho, tenemos que ir a buscar el partido sí o sí para ganarlo. Esa situación nos exige atacar con mucha más gente, estar más equilibrado y es lo que estoy buscando desde que llegué a Unión, tenemos que manejar la ansiedad, y tratar de tener amplitud en toda la cancha, llegar con mucha gente, estar muy cortos para no darles lugar a la contra al rival. Nosotros tenemos que interpretar diferentes situaciones, ojalá nos salga, pero siempre queremos ir a buscar al rival, para que esté incómodo y estar finos en la definición".

Kily González.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

También se le preguntó sobre la incentivación con la que podría jugar Tigre, y el DT de Unión tiró: "La motivación existe en todos los partidos, pero no te mejora. No cambia nada, nuestra incentivación es sostener al equipo en Primera, en defender el sueño de nuestra gente, el prestigio y la carrera de nuestros jugadores. Nosotros tenemos cosas que es más importante que la plata, para mí el fútbol pasa por otro lado. Sigo creyendo en el sentimiento para con la camiseta. Que la gente se quede tranquila que vamos a hacer todo para ganar, entra la frase que hay que ganar como sea, ojalá estemos a la altura, que es uno de los partidos más importantes de la historia del club".

"Soy el primero que tengo que bajar los decibeles, pero inconscientemente nos jugará en la cabeza, esuchás un grito, hay cosas que van a aparecer, ojalá que haya gritos nuestros y luego que signifiquen que nos quedemos en Primera División. El estado de ánimo incide hasta en tu actuación. Uno puede transmitir un montón de cosas, pero el que decide es el jugador. Uno trata de transmitir un montón de cosas, pero decide el jugador. Estoy convencido que vamos a hacer un gran partido y que vamos a ganar", agregó Kily González.

En cuanto a las polémicas con los árbitros, el DT de Unión reveló: "Lo más importante para un árbitro es pasar desapercibido, hay muchas dudas, por algo se tomaron dos días más para definirlos. Nosotros tenemos que ayudar desde adentro para que se hable de lo futbolístico, y que seamos mejores que Tigre".

En tanto que sobre la importancia del partido, indicó: "Es el partido más importante, jugamos y ganamos clásicos con Central, Copa Sudamericana... Fui hincha, jugador, entrenador, y a la pasión no la cambio por nada. Es una forma de vivir. Se cambia de muchas cosas, el amor por la camiseta no. Soy hincha de Central, pero en Unión soy feliz, voy a luchar para que Unión se quede en Primera, merece seguir en Primera, una gente luchadora, entregada, que la pasa mal, vamos por esa ilusión de que todos juntos lo consigamos".

"Que apunten que le van a errar, esto es fútbol más allá de las cosas que digan y pasen, estamos preparados para esta batalla, es fútbol, no vida o muerte, pero estamos convencidos que nos vamos a quedar en Primera. Depende de nosotros. Estamos preparados para que nos apunten, vamos a luchar contra todos para lograr el objetivo", opinó sobre los rumores que indican que Unión es el apuntado para descender.

"A los dos meses que estaba acá tuve la chance de irme, los jugadores lo saben, tengo a un capitán como Corvalán que agarró la bandera y te moviliza como entrenador, soy un tipo que va para adelante. No le podemos pedir mucho, vamos a tener un recibimiento increíble, pero tenemos que transmitir como equipo, que se quede tranquila que el equipo se va a entregar y quedar en Primera, lo presiento, lo sé, vamos a estar a la altura de este partido", remarcó Cristian González.

En cuanto a los inconvenientes en el mediocampo, indicó: "Vamos a entrenar, no es que tenga dudas, sino que hice hincapié, tuvimos tiempo para entrenar, hice variantes de todo tipo con nuestras formas, queremos atacar con mucha gente pero estar equilibrados a la vez. Franco Pardo quizás sea una opción, pero más allá de los nombres es lo que me transmite cada jugador, tenemos un plantel corto, sufrimos lesiones, hay que buscar variantes, el esquema y sistema puede ser similar".