La bronca de Palacios en Unión: "Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó"

El volante Julián Palacios fue de lo más destacado de Unión en la igualdad ante San Lorenzo y que solo faltó "tranquilidad" para marcar

Unión dejó pasar una chance clara en casa y el empate 0-0 frente a San Lorenzo en el 15 de Abril desplegó sensaciones encontradas. El equipo mostró iniciativa, generó situaciones y fue superior en varios pasajes, pero la falta de eficacia volvió a jugarle en contra. Tras el final, Julián Palacios sacó sus conclusiones.

“Hicimos mucho mérito para llevarnos los tres puntos, sobre todo acá en casa donde tenemos que hacernos fuertes. No merecíamos esto”, expresó el volante, reflejando la frustración por no haber podido capitalizar lo hecho dentro del campo de juego. Unión tuvo el control, arrinconó por momentos a su rival y casi no sufrió en defensa, pero el gol nunca llegó.

Más allá del resultado, Palacios destacó la necesidad de seguir ajustando detalles, especialmente en los metros finales. “Tenemos que seguir corrigiendo. Chances tenemos siempre y solo nos falta estar tranquilos para meterla”, analizó. En ese sentido, también hizo referencia al proceso que atraviesa el equipo y a la importancia de aprender de los golpes recientes: “Ante Central Córdoba fue un partido muy duro, pero lo dejamos atrás pensando en todo lo que se hizo para corregir”.

El duelo tuvo además un condimento especial para el mediocampista, por su pasado en el Ciclón. “Fue un partido especial para mí, porque San Lorenzo fue mi casa”, confesó. Sin embargo, no esquivó el recuerdo de una salida que no fue en los mejores términos: “No me gustó la forma en que me fui, porque me sentí un poco maltratado, pero ya está”.

Con madurez, Palacios dejó en claro dónde está hoy su cabeza: “Siento respeto y cariño, pero ahora defiendo los colores de Unión, que es hermoso, y estoy muy contento”.

La palabra de Palacios en Unión