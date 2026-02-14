Uno Santa Fe | Unión | Unión

La bronca de Palacios en Unión: "Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó"

El volante Julián Palacios fue de lo más destacado de Unión en la igualdad ante San Lorenzo y que solo faltó "tranquilidad" para marcar

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 01:13hs
La bronca de Palacios en Unión: Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó

Unión dejó pasar una chance clara en casa y el empate 0-0 frente a San Lorenzo en el 15 de Abril desplegó sensaciones encontradas. El equipo mostró iniciativa, generó situaciones y fue superior en varios pasajes, pero la falta de eficacia volvió a jugarle en contra. Tras el final, Julián Palacios sacó sus conclusiones.

• LEER MÁS: Unión erró todo ante San Lorenzo, sumó un empate con sabor a castigo y no hace pie en el torneo

Hicimos mucho mérito para llevarnos los tres puntos, sobre todo acá en casa donde tenemos que hacernos fuertes. No merecíamos esto”, expresó el volante, reflejando la frustración por no haber podido capitalizar lo hecho dentro del campo de juego. Unión tuvo el control, arrinconó por momentos a su rival y casi no sufrió en defensa, pero el gol nunca llegó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante San Lorenzo en Santa Fe

Más allá del resultado, Palacios destacó la necesidad de seguir ajustando detalles, especialmente en los metros finales. “Tenemos que seguir corrigiendo. Chances tenemos siempre y solo nos falta estar tranquilos para meterla”, analizó. En ese sentido, también hizo referencia al proceso que atraviesa el equipo y a la importancia de aprender de los golpes recientes: “Ante Central Córdoba fue un partido muy duro, pero lo dejamos atrás pensando en todo lo que se hizo para corregir”.

• LEER MÁS: Madelón, conforme en Unión: "Este es el camino, con un equipo sin fisuras y humilde"

El duelo tuvo además un condimento especial para el mediocampista, por su pasado en el Ciclón. “Fue un partido especial para mí, porque San Lorenzo fue mi casa”, confesó. Sin embargo, no esquivó el recuerdo de una salida que no fue en los mejores términos: “No me gustó la forma en que me fui, porque me sentí un poco maltratado, pero ya está”.

• LEER MÁS: Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Con madurez, Palacios dejó en claro dónde está hoy su cabeza: “Siento respeto y cariño, pero ahora defiendo los colores de Unión, que es hermoso, y estoy muy contento”.

La palabra de Palacios en Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022511982633427063&partner=&hide_thread=false

Unión San Lorenzo Julián Palacios
Noticias relacionadas
union va por la recuperacion en cordoba ante instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

La última vez que Unión recibió a San Lorenzo fue triunfo del Tate 2-1 con goles de Pardo y Morales.

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

un obligado union necesita reaccionar ante un herido san lorenzo

Un obligado Unión necesita reaccionar ante un herido San Lorenzo

union suma una baja sensible antes de la gira por cordoba en la liga nacional

Unión suma una baja sensible antes de la gira por Córdoba en la Liga Nacional

Lo último

La bronca de Palacios en Unión: Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó

La bronca de Palacios en Unión: "Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó"

Madelón, conforme en Unión: Este es el camino, con un equipo sin fisuras y humilde

Madelón, conforme en Unión: "Este es el camino, con un equipo sin fisuras y humilde"

El uno por uno de Unión en el empate ante San Lorenzo en Santa Fe

El uno por uno de Unión en el empate ante San Lorenzo en Santa Fe

Último Momento
La bronca de Palacios en Unión: Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó

La bronca de Palacios en Unión: "Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó"

Madelón, conforme en Unión: Este es el camino, con un equipo sin fisuras y humilde

Madelón, conforme en Unión: "Este es el camino, con un equipo sin fisuras y humilde"

El uno por uno de Unión en el empate ante San Lorenzo en Santa Fe

El uno por uno de Unión en el empate ante San Lorenzo en Santa Fe

Unión erró todo ante San Lorenzo, sumó un empate con sabor a castigo y no hace pie en el torneo

Unión erró todo ante San Lorenzo, sumó un empate con sabor a castigo y no hace pie en el torneo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Ovación
La bronca de Palacios en Unión: Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó

La bronca de Palacios en Unión: "Hicimos mérito para ganar, pero no alcanzó"

Del Blanco: Nos vamos con bronca, pero igual se notó el Unión que queremos ser

Del Blanco: "Nos vamos con bronca, pero igual se notó el Unión que queremos ser"

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus