Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Los hinchas de Unión volvieron a plasmar todo su color y pasión para otra función en el 15 de Abril, esta vez ante San Lorenzo. Fotos

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 21:39hs
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Después del golpe sufrido en Santiago del Estero, Unión tenía una misión clara de reencontrarse con el triunfo en casa. Para eso, como tantas otras veces, tenía a sus hinchas. El 15 de Abril era el escenario para jugar ante San Lorenzo este viernes, con un acompañamiento que otra vez estaba asegurado.

• LEER MÁS: Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El horario no fue el habitual (las 22), una franja más tardía de lo común, pero ubicada en el filo del fin de semana, lo que permitía que muchos llegaran sin apuros y disfrutaran con mayor calma. Desde temprano, los alrededores del estadio comenzaron a poblarse de camisetas, banderas y encuentros entre amigos, en una liturgia que se repite y se renueva en cada presentación como local.

Cantos, aplausos y un clima cargado de expectativa acompañaban al equipo en una noche donde la gente entendió la importancia de estar presente, de empujar y de hacerse sentir tras el traspié anterior.

Como ocurre en cada partido en casa, la cámara de UNO Santa Fe recorrió la previa y captó las mejores postales de una hinchada que, más allá de los resultados, vuelve a demostrar por qué el 15 de Abril es un escenario especial cuando juega Unión.

Las fotos de los hinchas de Unión

WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.33.49
WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.33.48 (1)
WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.33.48
WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.33.47
image
Unión San Lorenzo hinchas
Noticias relacionadas
union, atento: botafogo habria hecho una oferta por maizon rodriguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

como le fue a union con ariel penel como arbitro

Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

union dio a conocer los convocados para recibir a san lorenzo con bajas sensibles

Unión dio a conocer los convocados para recibir a San Lorenzo con bajas sensibles

union homenajeo a di maria: el regalo de spahn al campeon del mundo

Unión homenajeó a Di María: el regalo de Spahn al campeón del mundo

Lo último

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Chelsea aplastó a Hull City y sigue vivo en la FA Cup

Chelsea aplastó a Hull City y sigue vivo en la FA Cup

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: La gente siempre responde

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: "La gente siempre responde"

Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece

"Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece"

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus