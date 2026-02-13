Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Los hinchas de Unión volvieron a plasmar todo su color y pasión para otra función en el 15 de Abril, esta vez ante San Lorenzo. Fotos

Después del golpe sufrido en Santiago del Estero, Unión tenía una misión clara de reencontrarse con el triunfo en casa. Para eso, como tantas otras veces, tenía a sus hinchas . El 15 de Abril era el escenario para jugar ante San Lorenzo este viernes, con un acompañamiento que otra vez estaba asegurado.

El horario no fue el habitual (las 22), una franja más tardía de lo común, pero ubicada en el filo del fin de semana, lo que permitía que muchos llegaran sin apuros y disfrutaran con mayor calma. Desde temprano, los alrededores del estadio comenzaron a poblarse de camisetas, banderas y encuentros entre amigos, en una liturgia que se repite y se renueva en cada presentación como local.

Cantos, aplausos y un clima cargado de expectativa acompañaban al equipo en una noche donde la gente entendió la importancia de estar presente, de empujar y de hacerse sentir tras el traspié anterior.

Como ocurre en cada partido en casa, la cámara de UNO Santa Fe recorrió la previa y captó las mejores postales de una hinchada que, más allá de los resultados, vuelve a demostrar por qué el 15 de Abril es un escenario especial cuando juega Unión.

Las fotos de los hinchas de Unión

