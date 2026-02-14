Madelón, conforme en Unión: "Este es el camino, con un equipo sin fisuras y humilde"

Unión fue protagonista, dominó a San Lorenzo y, aunque no logró romper el cero, Leonardo Madelón valoró el rendimiento, el arco en cero y la identidad

Luego del empate sin goles frente a San Lorenzo en Santa Fe, por la fecha 5 del Torneo Apertura , el entrenador de Unión , Leonardo Madelón , analizó el encuentro en conferencia de prensa y dejó conceptos claros sobre el presente del equipo, las decisiones tácticas y lo que viene.

El DT explicó el planteo inicial y algunas modificaciones. “Lo de Bruno (Pittón) fue una decisión táctica. Es el lugar de (Mateo) Del Blanco y opté por que Fraga (Franco) haga el gasto . Fue algo pensado ”, señaló, destacando que el equipo buscó siempre el máximo rendimiento de sus intérpretes.

En cuanto al desarrollo del partido, Madelón fue contundente: “Era un partido que quería ver, siendo superiores. Mantuvimos el arco en cero y la única de San Lorenzo fue un error nuestro. Creamos mucho con buen fútbol. Unión fue un equipo serio, que arriesgó sabiendo el rival que tenía enfrente. Los chicos hicieron un partidazo. Este es el camino, jugando así”.

El entrenador también valoró el funcionamiento colectivo por encima del resultado: “Erramos muchos goles, no quiso entrar. El arquero rival respondió bien, pero nos faltó serenidad. Es un empate que deja cosas. Vi a un Unión con las ideas claras y sin dejar actuar a San Lorenzo”.

Leonardo Madelón Leonardo Madelón analizó el partido de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Madelón, pura sinceridad en Unión

Sobre nombres propios, Madelón se refirió al buen momento de Maizon Rodríguez: “Es posible que despierte interés porque está en alto rendimiento, pero no tengo conocimiento de ninguna oferta”. También habló de las variantes ofensivas: “El cambio táctico fue importante. Arrancamos con Fragapane, después con Cuello y tenemos la opción de Grella. Hay alternativas y eso es positivo”.

Pensando en lo que viene, el DT pidió calma y enfoque: “Ahora tenemos el partido con Aldosivi y no debemos confundirnos. El equipo crece y lo vi muy bien. A San Lorenzo lo agobiamos y acorralamos, y eso los sorprendió. Vamos a descansar porque se vienen días cargados”.

Por último, Madelón destacó el proceso y la competencia interna: “A Cuello lo vi bien, aunque le falta ritmo, lo mismo que Menossi. Confío en Diego Díaz y tenemos jugadores importantes arriba. No todos pueden jugar, pero vamos creciendo. Este es el camino: un equipo sin fisuras y con humildad”.