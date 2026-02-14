El uno por uno de Unión en el empate ante San Lorenzo en Santa Fe

Unión hizo todos los méritos para ganar, pero no tuvo gol y tuvo que conformarse con la igualdad 0-0 ante San Lorenzo. Hubo rendimientos que levantaron

La noche del viernes-sábado en el 15 de Abril terminó con sabor a poco para Unión , que empató 0-0 con San Lorenzo por la fecha 5 del Apertura , pero que hizo todo para ganarlo. Creó muchas situaciones, pero falló en la puntada final y ahí se explica el resultado. Lo bueno al menos es que crecieron algunos rendimientos.

El uno por uno de Unión

Matías Mansilla (6): fue casi un espectador de lujo, a excepción de un mano a mano que le terminó tapando a Cuello para evitar el gol de San Lorenzo.

Lautaro Vargas (5): no logra recuperar su mejor versión. Más allá de no cometer errores puntuales, pasó poco al ataque y recién se proyectó en el final del partido.

Maizon Rodríguez (7): evitó el gol de San Lorenzo despejando el balón en la línea tras el remate de Tripichio. Más allá de esa acción, también ganó en el área rival y redondeó un muy buen partido.

Juan Pablo Ludueña (5): alternó algunos buenos cruces con otros errores a la hora de salir a cortar, mostrando un rendimiento discreto.

• LEER MÁS: Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Mateo Del Blanco (8): el mejor jugador de Unión. Casi marca un golazo de media distancia, pero el balón dio en el caño. Empujó y fue siempre al ataque. Está claro que rinde mucho más como lateral con proyección ofensiva por sorpresa: se hizo cargo del equipo.

Unión San Lorenzo Mateo Del Blanco Mateo Del Blanco, el mejor de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Julián Palacios (6): levantó mucho en el segundo tiempo, generando algunos tiros libres y aportando movilidad por el carril derecho.

Mauro Pittón (7): el termómetro del mediocampo. Atento para cortar y relevar, siempre bien parado y con la dinámica que lo distingue. Casi marca, pero su remate fue tapado por el arquero.

Franco Fragapane (4): una vez más desperdició la chance que le dio el DT. Se perdió un gol en el final del primer tiempo, cuando la pelota rebotó en el caño. Intrascendente en el manejo de la pelota, se fue silbado.

• LEER MÁS: Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Rafael Profini (5): de un error suyo casi llega el gol de San Lorenzo, al entregar el balón hacia atrás. Aún así, batalló en el medio y recuperó algunas pelotas, aunque le faltó pisar el área rival.

Cristian Tarragona (4): buena asistencia para Pittón en el primer tiempo, pero estuvo errático. Tuvo una chance clara para marcar y no le acertó al arco. Terminó siendo reemplazado.

Marcelo Estigarribia (4): ganó algunas veces de arriba en el área rival, pero no le acierta al arco. Falla reiteradamente en la definición.

Brahian Cuello (4): hizo su debut con la camiseta rojiblanca, pero pasó desapercibido. No encaró casi nunca y tocó hacia los costados. Le faltó arriesgar.

Diego Díaz: no se entiende por qué no juega más minutos. En un cuarto de hora generó más que los otros delanteros, asistió a Aguirre en el final y cada vez que tocó el balón produjo algo en ataque.

Misael Aguirre: jugó pocos minutos, pero en el final casi convierte cuando Díaz lo asistió. Dentro del área, remató desviado.