Unión erró todo ante San Lorenzo, sumó un empate con sabor a castigo y no hace pie en el torneo

Unión no se enamoró del gol y empató 0-0 en el 15 de Abril ante un limitado San Lorenzo por la fecha 5 del Apertura

Unión se jugaba mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Apertura . Mejoró claramente en comparación a lo que hizo en Santiago del Estero, pero fue una máquina de errar y terminó empatando 0-0, que le impide despegar.

El arranque de Unión fue más que aceptable, jugando en campo rival y asumiendo el protagonismo ,comenzando a generar rápidamente en ataque. De hecho antes de los 2 minutos de juego, Marcelo Estigarribia ganó de cabeza dentro del área y la pelota se fue al lado del caño izquierdo. Y a los 11', Mateo Del Blanco probó con un disparo de media distancia que se estrelló en el caño izquierdo ante la atenta mirada de Orlando Gill.

EL REMATE DE DEL BLANCO PEGÓ EN EL PALO



Tras una pelota parada, el futbolista de Unión remató al arco y tuvo la primera chance de la noche.

El Tate era más pero no podía plasmarlo en el resultado y, a los 14', Cristian Tarragona asistió a Mauro Pittón, quien ingresó al área, pero su remate terminó siendo tapado por Gill. Segundos después Franco Fragapane remató cruzado y desviado. A Unión solo le faltaba el gol, ya que se imponía desde el juego ante un rival que no lograba progresar en ataque. Cuando se jugaban 20 minutos, Fragapane encabezó una contra y cedió para Del Blanco quien, a la carrer, a terminó rematando por encima del travesaño.

ALGUIEN QUE ME EXPLIQUE POR QUÉ NO ENTRÓ



San Lorenzo tuvo la chance de marcar el 1-0 ante Unión. Primero se lo perdió Cuello y después Tripichio.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZGa6P0Wekw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026

Unión merecía ganar pero no podía y casi le convierten cuando a los 34', Rafael Profini jugó para atrás y le cedió el balón a Alexis Cuello, quien encaró directo al arco pero su remate fue tapado por Matías Mansilla; el rebote le quedó a Nicolás Tripicchio, que de frente al arco, remató y Maizon Rodríguez, con una heroica salvada, despejó el balón en la línea. San Lorenzo, que no había hecho nada para ponerse arriba en el marcador, estuvo cerca de hacerlo por el error de Profini.

NO BUENO, ES EL PARTIDO DE LOS GOLES PERDIDOS



Unión tuvo una chance clara de abrir el marcador ante San Lorenzo a los 41 minutos.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/cu8CQSLHch — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026

En ese lapso del partido el Tate entró en la confusión y San Lorenzo mejoró un poco. No obstante, siguió estando más cerca del gol Unión, cuando a los 41', Tarragona definió ante la salida de Gill, la pelota derivó en Fragapane, quien remató y la pelota rebotó en el caño derecho y, luego el disparo de Estigarribia, dio en un jugador de San Lorenzo y la pelota se fue al córner. En el final Tarragona le dio a la carrera al primer palo y Gill mando el balón al córner. Fue lo último de un primer tiempo en el que Unión fue superior en todos los aspectos menos en el resultado.

Segundo tiempo entre Unión y San Lorenzo

El comienzo del segundo tiempo se pareció y mucho al primero, con Unión atacando y San Lorenzo esperando. A los 2', Del Blanco encaró por izquierda y luego de una jugada individual, terminó rematando desviado. Mientras que a los 6', Mauro Pitton ejecutó un tiro libre en la puerta del área que pasó al lado del caño izquierdo. A los 10', Maizon Rodríguez ganó de cabeza en el área pero la pelota terminó en el fondo de la cancha.

A los 16', Leonardo Madelon movió el banco para hacer debutar a Brahian Cuello en lugar de un erráatico Fragapane. Cuando se jugaban 21', Ariel Penel sancionó penal para Unión por una supuesta mano de un jugador de San Lorenzo, pero el VAR lo llamó para corregir la decisión, dado que la pelota había impactado en el rostro de Franco Lorenzón y terminó marcando saque de arco para el Ciclón.

PASÓ DE TODO EN EL ÁREA DE SAN LORENZO



Palo, posible penal y fuera de juego, todo en la misma jugada a los 19 del segundo tiempo



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/RMxXtR07Y3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026

El partido continuaba con la misma tónica: Unión buscando por las bandas, sobre todo por la izquierda, y San Lorenzo apostando por la contra. Recién a los 31', Madelón se decidió por el ingreso de Diego Armando Díaz en lugar de Tarragona. Unión seguía yendo pero no definía y a los 35 Estigarribia desperdicio una chance clarisima de frente al arco luego de una asistencia de Palacios pero el remate fue tapado por Gill aunque parecía que el delantero rojiblanco estaba levemente adelantado aun cuando el juez de línea dejó seguir.

Ya en el final, el DAD de espaldas asistió a Misael Aguirre, quien dentro del área remató al primer caño desviado. Unión erró todo lo que tuvo y debió conformarse con un empate que fue demasiado castigo por lo hecho a lo largo de los 90 minutos. Un partido que debió ganar pero que no lo hizo por impericia propia a la hora de definir. La cosecha matemática no es buena: apenas 5 puntos sobre 15 y una vez demostrando que salvo la goleada ante Gimnasia de Mendoza, Unión es un equipo anémico en ataque.

Formaciones de Unión y San Lorenzo

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Gregorio Rodríguez. DT: Damián Ayude.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Hernán Mastrángelo.