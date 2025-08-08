Madelón le da forma a los 11 de Unión, ¿con una gran sorpresa?

Uno Santa Fe | Unión | Unión

8 de agosto 2025 · 08:56hs
Unión ya transita las últimas horas de preparación de cara a su compromiso del próximo domingo, desde las 20, ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Un retorno, un cambio y una gran apuesta de Madelón

Leonardo Madelón tiene prácticamente definido el equipo titular, con una variante obligada, mientras que analiza otra de carácter táctico, en relación al último empate sin goles ante Tigre en el 15 de Abril.

La principal novedad pasa por la vuelta de Lautaro Vargas, quien se reincorporó este viernes tras trabajar durante la semana en el Predio Lionel Andrés Messi junto a la Selección Argentina Sub 20 que se prepara para el Mundial de Chile. El lateral ocupará su lugar habitual en la defensa, mientras que el paraguayo Fernando Díaz reemplazará al expulsado Franco Fragapane.

Maizon Rodríguez

En tanto, en la zaga central, el uruguayo Maizon Rodríguez parece imponerse en la pelea interna con Juan Pablo Ludueña, en una decisión que responde a cuestiones tácticas del entrenador.

Los 11 de Madelón para visitar a Argentinos

Con estas modificaciones, la formación que se perfila para visitar a Argentinos es la siguiente: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez o Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Fernando Díaz; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Mateo Del Blanco; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

Unión buscará en La Paternal sumar tres puntos clave para acomodarse en la tabla y sostener el envión de resultados positivos que logró en el inicio del Clausura, para seguir escapándole a la zona caliente del descenso, en cuanto a la anual.

