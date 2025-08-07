Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón afina los detalles para la visita de Unión ante Argentinos

En una semana larga de trabajo y sin complicaciones, el DT de Unión Leonardo Madelón tiene todo claro para visitar el domingo a Argentinos Juniors

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2025 · 12:24hs
El DT de Unión Leonardo Madelón tiene todo definido para la visita del Tate al estadio Diego Armando Maradona.

Prensa Unión

El plantel de Unión continúa entrenando con miras al partido que el domingo jugará desde las 20 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

Unión tendrá un solo cambio para jugar con Argentinos

Y para este cotejo, Leonardo Madelón tiene todo claro. Desde el inicio de la semana y con la recuperación de dos jugadores, el técnico rojiblanco ya definió la formación titular.

Tanto Juan Pablo Ludueña como Mateo Del Blanco respondieron de manera satisfactoria y en consecuencia, ambos será titulares frente al Bicho.

La única variante obligada que realizará Madelón tiene que ver con la ausencia de Franco Fragapane quien fue expulsado ante Tigre y recibió una fecha de suspensión.

De esta manera, se producirá el debut con la camiseta rojiblanca de Fernando Díaz. El defensor paraguayo se desempeñará como lateral izquierdo, pese a que también puede jugar como zaguero.

Así las cosas, Mateo Del Blanco quien venía jugando como lateral izquierdo, se adelantará unos metros en el campo de juego, para ubicarse como carrilero por izquierda.

La formación rojiblanca estará integrada por: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Fernando Díaz; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

