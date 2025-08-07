Uno Santa Fe | Unión | Unión

El Departamento Médico de Unión salió a responderle a Jerónimo Domina

Luego de las afirmaciones del delantero Jerónimo Domina, el Departamento Médico de Unión salió a responderle

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2025 · 21:04hs
El Departamento Médico de Unión emitió un comunicado para responderle a Jerónimo Domina.

Prensa Unión

El Departamento Médico de Unión emitió un comunicado para responderle a Jerónimo Domina.

El ida y vuelta entre Unión y Jerónimo Domina no se detiene. Y ahora fue el Departamento Médico de Unión el que salió a responderle al delantero

Y es que el futbolista afirmó que jugó medio año con pubalgia, infiltrándose con solo 17 años para poder defender la camiseta, pese a las contraindicaciones médicas. Pero asu vez, denunció que el club recién accedió a hacerse cargo de la operación justo antes de entrar al quirófano.

Comunicado del Departamento Médico del Club Atlético Unión

Atento las manifestaciones públicas efectuadas, desde el departamento médico del Club Atlético Unión se informa:

Si bien la infiltración de dolencias es una herramienta válida y de uso frecuente en la alta competencia, al jugador Dómina nunca se le realizó por su patología de pubalgia.

Atento a la persistencia del cuadro de dolor, se propusieron diversos tratamientos que fueron rechazados por su entorno familiar. Siendo a la fecha el jugador menor de edad, se respetó la decisión.

Cuando se tomó la decisión quirúrgica, el entorno prefirió que se realice en la ciudad de Buenos Aires en vez de Santa Fe. En nuestra ciudad, la misma cirugía de hernia del deportista se realizó a no menos de 6 jugadores de la institución con excelentes resultados.

Finalmente, la cirugía se realizó en la ciudad de Buenos Aires y pese a esto, el club asumió la totalidad de los costos. A pesar de la insistencia de la institución de adelantar la fecha, se llevó adelante en enero, lo que generó que el jugador no esté a disposición en la pretemporada realizada en Uruguay.

Unión Jerónimo Dómina médico
Noticias relacionadas
Spahn aseguró que no está enojado con Domina y que las puertas de Unión están abiertas para buscar una solución.

"Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta"

Felipe Giménenez, exDT de 2 de Mayo habló sobre Fernando Díaz quien debutará con la camiseta de Unión ante Argentinos.

"Díaz es muy profesional y tiene un potencial muy grande"

madelon espera por vargas y prepara un cambio en union para visitar a argentinos

Madelón espera por Vargas y prepara un cambio en Unión para visitar a Argentinos

El presidente de Unión Luis Spahn cargó duro contra un equipo de Primera División.

El presidente de Unión Luis Spahn apuntó contra un club de Primera División

Lo último

El Departamento Médico de Unión salió a responderle a Jerónimo Domina

El Departamento Médico de Unión salió a responderle a Jerónimo Domina

Cierran los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Cierran los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

Último Momento
El Departamento Médico de Unión salió a responderle a Jerónimo Domina

El Departamento Médico de Unión salió a responderle a Jerónimo Domina

Cierran los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Cierran los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

Bernardi no se resigna Colón: No hay margen y debemos ganar todo lo que queda

Bernardi no se resigna Colón: "No hay margen y debemos ganar todo lo que queda"

YPF lanza Santa Fe Bio: se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo inactiva desde 2018

YPF lanza Santa Fe Bio: se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo inactiva desde 2018

Ovación
Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta

"Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta"

Williner, nuevo vice tercero de Colón: No vamos a entregar el club de la misma manera que lo recibimos

Williner, nuevo vice tercero de Colón: "No vamos a entregar el club de la misma manera que lo recibimos"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música