El Departamento Médico de Unión salió a responderle a Jerónimo Domina

El ida y vuelta entre Unión y Jerónimo Domina no se detiene. Y ahora fue el Departamento Médico de Unión el que salió a responderle al delantero

Y es que el futbolista afirmó que jugó medio año con pubalgia, infiltrándose con solo 17 años para poder defender la camiseta, pese a las contraindicaciones médicas. Pero asu vez, denunció que el club recién accedió a hacerse cargo de la operación justo antes de entrar al quirófano.

Comunicado del Departamento Médico del Club Atlético Unión

Atento las manifestaciones públicas efectuadas, desde el departamento médico del Club Atlético Unión se informa:

Si bien la infiltración de dolencias es una herramienta válida y de uso frecuente en la alta competencia, al jugador Dómina nunca se le realizó por su patología de pubalgia.

Atento a la persistencia del cuadro de dolor, se propusieron diversos tratamientos que fueron rechazados por su entorno familiar. Siendo a la fecha el jugador menor de edad, se respetó la decisión.

Cuando se tomó la decisión quirúrgica, el entorno prefirió que se realice en la ciudad de Buenos Aires en vez de Santa Fe. En nuestra ciudad, la misma cirugía de hernia del deportista se realizó a no menos de 6 jugadores de la institución con excelentes resultados.

Finalmente, la cirugía se realizó en la ciudad de Buenos Aires y pese a esto, el club asumió la totalidad de los costos. A pesar de la insistencia de la institución de adelantar la fecha, se llevó adelante en enero, lo que generó que el jugador no esté a disposición en la pretemporada realizada en Uruguay.