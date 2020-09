"Me tuve que ir de Unión porque me falsificaron la firma"

Marcos Bolzán está desde hace años viviendo en Italia, ya que desde el 2007 su carrera la realizó en el fútbo litaliano. En la actualidad vive en la ciudad de San Benedetto, pero sus recuerdos de Unión se mantienen vigentes. Debutó con la camiseta del Tate en el 2001 y estuvo en el club rojiblanco hasta el 2006. De todas maneras, tiene un ingrato recuerdo, con una firma falsa de por medio.

Marcos Bolzán oriundo de Nogayá tiene 39 años pero sigue jugando al fútbol en el equipo de Pontevomano. A la vez que tiene otro trabajo comercial y da una mano en una escuelita de fútbol. En diálogo con Radio Sol 91.5, el volante zurdo recordó su paso por Unión y la manera en que debió irse. Aseguró que se fue por la parte de atrás responsabilizando a la dirigencia.

"En Santa Fe fui muy feliz porque conocí muy buena gente, por ahí en lo futbolístico Unión en esa época no brindaba las condiciones para llegar a Primera y mantenerse. Siempre debíamos sufrir ya que llegaba gente de afuera y era difícil para los chicos del club pelear el puesto. Igualmente, cada vez que jugué dejé todo porque fue una institución que me dio mucho en lo humano y en lo futbolístico", relató.

Para luego contar detalles de su estadía en Unión y su posterior salida: "Yo en Unión jugué cuatro o cinco años sin contrato y me fui del club por la puerta de atrás. No me gustó la forma en que me fui del club, se dijeron cosas que no fueron ciertas. Yo me voy por una firma falsificada en mi contrato, pese a eso no le hice juicio a la institución. Solo pedí la deuda de los pocos meses que faltaban, ya que estaba jugando por el mínimo del contrato y me fui con el pase en la mano".

Consultado sobre quien le había falsificado la firma respondió: "Eso no lo puedo decir, sé quien lo hizo, pero no lo voy a decir. Cuando volví a pisar la cancha jugando para San Martín de San Juan recuerdo que me silbó todo el estadio, porque se dijo que yo había pedido toda la plata. Y eso no fue cierto, por eso después de tantos años quiero aclarar la situación. Yo estuve 12 años en Unión y no fue justo irme de esa manera".

"A mí me hicieron un solo contrato y después terminé jugando por el famoso 20%. Pero nunca fue el 20%, sino que se trató del mínimo, pero así lamentablemente fueron los años en los que estuve en Unión. Los últimos cuatro años en Unión los jugué por el contrato mínimo. Eso fue en la parte económica, después está la parte humana que no puedo decir nada", finalizó Marcos Bolzán.