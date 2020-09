Juan Manuel García: "Llego a Unión en un gran momento"

El plantel de Unión comienza a tomar forma de cara al inicio de la nueva temporada, donde tendrá como grandes desafío el Torneo 2020 y la Copa Sudamericana, donde se encuentra en la Fase 2. Uno de los jugadores que llegaron de la mano de Juan Manuel Azconzábal fue Juan Manuel García, el centrodelantero que viene de jugar con muy buen suceso en Arsenal de Sarandí.

García habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde comenzó contando cómo se dio su arribo: "Me llamaron para saber si me interesaba la idea de venir a Unión, obviamente que siempre me gustó. El técnico estaba interesado en mí. Era una buena oportunidad después de dos años en Arsenal donde ascendimos a Primera División y nos consolidamos, si bien el torneo terminó antes, estábamos cerca de poder cumplir los objetivos. Es un paso adelante, estoy con mucha ilusión. Es un club lindo, ordenado que viene haciendo las cosas bien".

En otra parte de la charla, a Juan Manuel García se le preguntó por su características como atacante y lo que le puede aportar a Unión, dijo: "Es difícil hablar de uno, pero soy un delantero de área, luchador. Trato de trabajar para el equipo, de ir a todas, peleo todas las pelotas. En lo posible trato de ayudar con el juego al equipo, si puedo marcar será mucho mejor. Soy bien de área, si bien estoy entre los centrales, me gusta crear espacios para mí y para mis compañeros".

Entonces a García se le preguntó por qué clase de acompañante prefiere durante su estadía en Unión y reveló: "Jugué con todo tipo de delanteros, con características de ser rápidos, que salen a jugar. En lo personal me siento cómodo de todas las maneras, me acoplo bien, trato de hacer lo mejor para el equipo, veremos qué dice el entrenador y qué es lo que elige para el equipo".

"Estoy en un momento de maduración, estoy en un gran momento, con varios partidos, y buena confianza, que es la que da los partidos. Llego a un gran club, se está armando un lindo plantel, creo que podremos pelear por cosas importantes", apuntó Juan Manuel García sobre su desembarco en Unión.

image.png Juan Manuel García llegó a Unión con el objetivo de demostrar toda su capacidad goleadora.

En otro tramo de la entrevista, a Juan Manuel García se le preguntó por la incidencia que tuvo Sergio Rondina -estuvo cerca de ser DT de Unión- en su carrera, y aseguró: "Siempre voy a estar agradecido por lo que fue en mi carrera, su mérito, si bien en la B Nacional logramos un gran juego, ya que nos acoplamos bien, éramos todos nuevos, chicos del ascenso, es que fuimos con el objetivo de seguir creciendo. Logró mantener el plantel con una idea de trabajo y lo pudimos llevar a cabo en Primera División".

image.png García terminará este martes la cuarentena y se sumará a los trabajos del plantel de Unión en Casasol.

Sobre sus nuevos compañeros en Unión, García indicó: "Todavía no conozco a todos, los voy conociendo con el transcurso de los días, esperemos que el entrenador y el club puedan armar un plantel competitivo, donde haya competencia en todas las posiciones. Sabemos que tenemos que trabajar mucho".

En cuanto a lo que le pide Azconzábal en Unión, reconoció: "Estuvimos hablando, me comentó la idea de juego que tiene para el equipo, de atacar bastante, de abastecer a los delanteros, con presión e ir a buscar los partidos y tratar de hacer goles. Esperemos que con trabajo podamos lograr buen funcionamiento y que sea lo mejor para todos".

También Juan Manuel García contó en cuánto incidió en su decisión que el club juegue la Sudamericana: "Está en el combo de cosas buenas para venir a Unión, será mi primera vez en un torneo internacional, estoy ilusionado por ese lado".

Por último, se le pidió referencias sobre cómo veía a Unión, y García indicó: "Tuvo muy buenas últimas temporadas, si bien este ultimo torneo no estuvo de la manera que estaba acostumbrado luego se acomodó es un equipo duro, siempre lo fue, esperemos seguir de la misma manera y crecer".