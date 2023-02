LEER MÁS: Unión quiere saldar una cuenta pendiente en Buenos Aires

Y fueron muy buenas las intervenciones de Joaquín Mosqueira en Unión, sobre todo en el encuentro ante Belgrano, donde Gustavo Munúa se había decidido por colocar un equipo alternativo, como consecuencia que a los titulares los utilizaría para cerrar el Torneo de Verano en Uruguay frente al poderoso Nacional.

Mosqueira.jpg Prensa Unión

"Tengo que admitir que tengo un estilo parecido a Portillo, de jugar simple y siendo agresivo. Hay que adaptarse a lo que pide el técnico. Hace poco que me sume a Primera, así que tengo que aprender. Esto es el profesionalismo y hay que adaptarse", admitió Joaquín Mosqueira en la pretemporada de Unión. Y reveló: "Tengo mucha emoción por esto. Un poco de nervios lógicos quizás, pero muy feliz. Me siento un profesional al lado de grandes jugadores, que me dan un gran apoyo".

Lo concreto es que una vez que arrancó el Torneo de la Liga Profesional no apareció en ninguna de las listas de convocados el mediocampista Joaquín Mosqueira, en una situación que llamó mucho la atención en función de que es el sector del campo de juego donde más debilitado quedó el equipo, y donde hubo una renovación con las llegadas de Yeison Gordillo y Luciano Aued.

Se hablaron muchas cosas en las redes sociales, como que la decisión de Gustavo Munúa de excluirlo del equipo obedecía a una sanción disciplinaria. Sin embargo, nada de esto ocurrió, y lo que realmente impide que el DT de Unión pueda tener en cuenta a Joaquín Mosqueira es una cuestión contractual.

Hay conversaciones entre el jugador, su familia y representante con los dirigentes que marchan por muy buen camino, con lo cual en la próxima semana podría haber novedades importantes y, de esta manera, Unión podría oficializar el primer contrato para uno de los jugadores que más promete, de los surgidos de las divisiones inferiores.