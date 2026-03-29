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Una baja y un retorno inesperado en Unión para el cruce de Copa Argentina ante Agropecuario

Se conocieron los convocados de Unión para enfrentar a Agropecuario en Rosario por los 32avos de final de la Copa Argentina

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 21:18hs
Una baja y un retorno inesperado en Unión para el cruce de Copa Argentina ante Agropecuario

Prensa Unión

oUnión dio a conocer la lista de concentrados para el compromiso de este lunes, desde las 21.15, frente a Agropecuario, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cotejo será en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de UNO 106.3.

Dentro de la nómina existió una convocatoria inesperada. Y es que por primera vez en el año, Claudio Corvalán forma parte de los concentrados, ya que no venía siendo tenido en cuenta por Leonardo Madelón.

Por su parte, se confirma la ausencia de Diego Díaz, quien quedó afuera por una sobrecarga en el isquiotibial. Una baja sensible, sobre todo porque el delantero venía con chances concretas de meterse en el equipo titular para este cruce.

• LEER MÁS: Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Más allá de esa situación puntual, el resto de los convocados responde a la base que viene utilizando Leonardo Madelón, ratificando una estructura que ya se volvió habitual en sus decisiones.

Con plantel definido y el plan listo (ver aparte), Unión ya enfoca toda su energía en un partido que no admite margen de error y que puede ser clave para empezar a construir confianza en la temporada.

Los convocados de Unión

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