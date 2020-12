"Se vio orden, sacrificio y elevamos la efectividad"

Luego, Juan Azconzábal agregó sobre el triunfo de Unión: "Evidentemente la tranquilidad y la paciencia debe estar siempre de nuestra parte, sin embargo la exigencia nunca puede mermar en el día a día y los jugadores responden. Hay circunstancias dentro de la cancha que muchas veces de manera individual o colectiva marcan el destino de una institución. Nosotros hacemos hincapié todos los días en lo que los jugadores quieran, a veces los encontramos, a veces bajan los niveles y debemos elegir el momento indicado para cada jugador, que está relacionado a lo que vemos todos los días, que nadie más lo puede hacer".

En cuanto a los motivos por los cuales Unión levantó su nivel, Juan Azconzábal destacó: "Modificaciones tácticas hubo en cuanto a funcionamiento, el segundo tiempo nuestro fue reiterativo a otros encuentros, donde hemos tenido resultados desfavorables. Nuestra idea de cómo llegar al arco rival no se modificó, sucede que el rival de hoy fue de una envergadura superior a la nuestra, en el segundo tiempo tuvimos efectividad, contundencia. Éramos un equipo que atacaba mucho y nos creaban pocos goles. No modificamos la forma de atacar. Ayudamos a que no tenga tantos méritos el rival y hubo imprecisiones del rival".

"No tengo dudas que a mayor cantidad de situaciones más chances de ganar tenés, sino tenés que tener la efectividad de hoy. Lo relaciono con el partido ante Racing, donde hay una riqueza individual del adversario, sin embargo en el fútbol argentino se permite esta competitividad. Yo digo que hay que crear situaciones y tenés que marcar bien. Si a la hora de recuperar el balón no lo hacés, o a la hora de marcar o atajar estás endeble, por más que te defiendas todo el partido vas a sufrir. Hay que sacarle provecho a las cualidades de los jugadores", manifestó Juan Azconzábal sobre el gran triunfo de Unión ante Lanús.

Posteriormente se refirió a los casos puntuales de Franco Calderón y Gastón González y afirmó: "Franco jugó ante Arsenal y contra Racing. González ingresó en la mayoría de los partidos desde que estamos, cuando llegamos estaba en Reserva. Tuvieron buena tarea, son gente joven, que hay que llevarlos de a poco. Me alegro por su esfuerzo y por el de sus compañeros. Pero el equipo da respuestas, no me voy a detener en individualidades".

image.png Juan Azconzábal analizó la victoria de Unión ante Lanús que lo deja en carrera en la Fase Complementación.

En tanto que cuando se le preguntó por el retroceso de Unión, y de lo diferente que es cuando ataca y defiendo, Juan Azconzábal opinó: "En los dos últimos partidos el retroceso fue con mayor cantidad de gente, entonces lo que nos puede costar es enfrentar a un rival como Lanús que le convirtió tres goles a Independiente en 45 minutos. Las ocasiones de gol fueron creadas por las bandas, donde se manejan muy bien. Nosotros también, sobre todo en el primer tiempo, llegamos por los costados. Las propuestas fueron parecidos, el retroceso fue correcto, nos costó más en otros partidos, donde terminamos jugando en igualdad numérica con el adversario, cometimos errores y lo pagamos caro. En igualdad numérica estuvimos en pocas ocasiones, y me cuesta encontrar algún error puntual que nos pueda haber costado un gol".

También Juan Azconzábal se refirió a los cambios que implementó en Unión, en el segundo tiempo y admitió: "Portillo por Márquez fue para que Gastón González cumpliera una función intermedia entre lo que era el lateral, a espaldas de Belmonte, Portillo para colaborar con Corvalán, donde por ahí Lanús tiene a De la Vega con un presente muy bueno, o con el lateral que esté por derecha. Cualquiera de los que estuviera en la circulación de la pelota, con un equipo que está aceitado. Necesitábamos recuperar la pelota. El resultado justifica las situaciones, defender y atacar para mí tiene la misma validez. A veces se dice que el equipo queda descompensado, si uno equipo cuando ataca convierte nunca vas a saber cómo quedás atrás. La modificación de Juan García fue por Troyansky, que estaba amonestado. Luego entró Bucca por Nardoni y Assís por Cañete, ya que en la posesión y recuperación de la pelota habían bajado. Luna Diale intercambiamos con Javier Cabrera para mantener el sistema táctico".

Luego, Juan Azconzábal dijo sobre la seguidilla de partidos en Unión: "Jugamos cada tres días y medio en un mes, el Covid nos afectó, sobre todo en jugadores de la mitad de la cancha, también hubo lesiones que sufrimos. Intento que tengamos 20 jugadores competitivos y entre ellos se respire un aire espeso, para ver quién sale ileso y puede jugar, entiendo que debe ser así el fútbol profesional, por una cuestión de resolución nuestra, el plantel aumentó porque incorporamos chicos. Los chicos para crecer deben competir entre ellos. Los chicos necesitan convivir en el día a día para que el que esté mejor juegue. El que esté mejor debería jugar, aunque hay atenuantes".

"La solidez se consigue con un nivel óptimo para marcar, y el compromiso debe ser general. El fútbol se gana con goles, es mucho más valedero ir en la búsqueda del resultado que tratar de cometer la menor cantidad de goles. Nosotros con nuestros argumentos intentamos. En el segundo tiempo monopolizó por una decisión nuestra y por un impedimento que tuvimos, porque se hacía difícil. Las dos facetas son importantes", agregó sobre la mejora de Unión en lo defensivo.

Y sobre las chances de Unión por pelear por la Copa Diego Maradona, Juan Azconzábal reveló: "Mientras podamos buscaremos lo más competitivo".

Por último se le preguntó sobre si ya comenzó a pensar en los refuerzos en Unión y Azconzábal destacó: "Lo venimos manejando a eso".