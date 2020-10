Stehlik: "A Unión le tocó un grande que viene muy mal"

LEER MÁS: Cómo sería el camino de Unión a la final de la Sudamericana

Más adelante acotó que "el técnico saca veteranos, mete juveniles, no sabe que es lo que quiere, tuvo problemas con Urbano, uno de los mejores, la única ventaja sobre Unión es la actividad".

Para luego, disparar: "Acá en Ecuador hacer dos meses y medio que se viene jugando, hace dos fechas empezó la segunda rueda, perdió con Guayaquil City, no encuentran los volantes, ataca poco y defiende mal, no está pasando su mejor momento, pero es un grande de capa caída".

En la parte final no dudó en reafirmar que "a mí me gusta ese rival para Unión, el no sacar resultados lo pone mal anímicamente, esperando que le salga todo bien a Unión y aguardando la vuelta de la competencia de manera oficial".