Por la previa se apodera de la expectativa, no solo en el plantel, cuerpo técnico y dirigentes, sino también en los hinchas, que saben que el arranque no fue el esperado, pero hay crédito abierto en alcanzar la clasificación ante un rival que, pese a su historia internacional, no es un cuco.

Por tal motivo, la agenda deportiva pasará enfocada en este cotejo, amén que el fin de semana se vendrá la segunda actuación a nivel local el domingo como visitante ante Racing por la Zona 2. Entonces Unión quiere empezar a jugar el partido en las redes sociales y este lunes hizo un posteo especial para enfatizar el entusiasmo.

Una descripción acompañada de una postal magistral del campo de juego del estadio 15 de Abril. No viene una parada accesible por delante, pero si posible y por eso se pretende mantener viva esa ilusión con la que el grupo y la gente se preparó durante más de medio año. Después, todo se definirá en la cancha. Por lo pronto, Unión va palpitando la historia en las redes sociales pensando en el partido del jueves en el reducto George Capwell de Guayaquil por la Copa Sudamericana.