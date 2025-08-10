Este sábado se recuperó la decimoquinta fecha del Apertura Narela Gómez de Primera División de Liga Santafesina que se había postergado por inclemencias del tiempo. Los líderes Colón y Unión ganaron y sigue palo a palo la lucha por el campeonato.
Colón y Unión ganaron y siguen arriba en el Apertura Narela Gómez
TORNEO APERTURA NARELA GÓMEZ
PRIMERA A Y B
Fecha 15
Sábado 9 de agosto
Unión 2 (Daiara Paye y Lis Fernández) – Peñarol 0
Naútico El Quillá 3 (Antonella Garzón, Ruth Arce y Yanina Hofstetter) – Vecinal Gálvez 2
Los Cholitos 10 (Marilín Sánchez x6, Angelina Galli x3, Estefanía Videla) – Floresta 2 (Priscila Sotelo x2)
Deportivo Agua – Veteranos Partido suspendido
La Salle Jobson 0 – El Cadi 5 (Belén Díaz, Yasmín Fernández x2, Daiana Fernández y Nely Flores)
Fénix 11 (Verónica González x2, Nerina Knaupp x4, Natalia Pérez x3, Marianela Gómez y Samanta Flores) – Los Piratitas 0
Nacional 0 – Coliseo 0
Las Flores II 0 – Colón 6 (Fiama Díaz x2, Anahí Carrizo, Daniela Villaroel y Eluney Miño x2)
Juventud Unida libre.
La fecha 15 en reserva
Unión 1 (Delfina Ojeda) – Peñarol 0
Naútico El Quillá 2 (Pilar Herzog y Agostina Centurión) – Vecinal Gálvez 1 (Fátima Acosta)
Los Cholitos 1 (Stefanía Rojas) – Floresta 0
Deportivo Agua 0 – Veteranos 2 (Florencia Gutiérrez y Antonella Reyes)
La Salle Jobson 2 (Olivia Loyarte x2) – El Cadi 0
Fénix 2 (Candela Mendoza y Brenda Aguirre) – Los Piratitas 0
Nacional 0 – Coliseo 3 (Brenda Lanche, Luna Medina y Eluney Canga)
Las Flores II 1 (Xiomara Rivero) – Colón 5 (Nicole Sosa x2, Morena Ramos, Kiara Ledesma y Madelaine Aguirre)
Juventud Unida libre