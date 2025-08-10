Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Colón y Unión ganaron y siguen arriba en el Apertura Narela Gómez

Se jugó la fecha 15 del Apertura Narela Gómez de Liga Santafesina que se había postergado por lluvia. Colón y Unión ganaron y siguen en la lucha por el título

10 de agosto 2025 · 14:34hs
Colón y Unión ganaron y siguen arriba en el Apertura Narela Gómez

Este sábado se recuperó la decimoquinta fecha del Apertura Narela Gómez de Primera División de Liga Santafesina que se había postergado por inclemencias del tiempo. Los líderes Colón y Unión ganaron y sigue palo a palo la lucha por el campeonato.

TORNEO APERTURA NARELA GÓMEZ

PRIMERA A Y B

Fecha 15

Sábado 9 de agosto

Unión 2 (Daiara Paye y Lis Fernández) – Peñarol 0

Naútico El Quillá 3 (Antonella Garzón, Ruth Arce y Yanina Hofstetter) – Vecinal Gálvez 2

Los Cholitos 10 (Marilín Sánchez x6, Angelina Galli x3, Estefanía Videla) – Floresta 2 (Priscila Sotelo x2)

Deportivo Agua – Veteranos Partido suspendido

La Salle Jobson 0 – El Cadi 5 (Belén Díaz, Yasmín Fernández x2, Daiana Fernández y Nely Flores)

Fénix 11 (Verónica González x2, Nerina Knaupp x4, Natalia Pérez x3, Marianela Gómez y Samanta Flores) – Los Piratitas 0

Nacional 0 – Coliseo 0

Las Flores II 0 – Colón 6 (Fiama Díaz x2, Anahí Carrizo, Daniela Villaroel y Eluney Miño x2)

Juventud Unida libre.

La fecha 15 en reserva

Unión 1 (Delfina Ojeda) – Peñarol 0

Naútico El Quillá 2 (Pilar Herzog y Agostina Centurión) – Vecinal Gálvez 1 (Fátima Acosta)

Los Cholitos 1 (Stefanía Rojas) – Floresta 0

Deportivo Agua 0 – Veteranos 2 (Florencia Gutiérrez y Antonella Reyes)

La Salle Jobson 2 (Olivia Loyarte x2) – El Cadi 0

Fénix 2 (Candela Mendoza y Brenda Aguirre) – Los Piratitas 0

Nacional 0 – Coliseo 3 (Brenda Lanche, Luna Medina y Eluney Canga)

Las Flores II 1 (Xiomara Rivero) – Colón 5 (Nicole Sosa x2, Morena Ramos, Kiara Ledesma y Madelaine Aguirre)

Juventud Unida libre

Apertura Liga Santafesina Colón
Noticias relacionadas
Por la 14° fecha del Apertura Griselda Weimer, El Cadi de Rincón igualó 2 a 2 con Arroyo Leyes en el clásico de la Costa santafesina.

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Nuevo Horizonte ganó un partido clave ante El Pozo en el ascenso liguista.

Tuvo su continuidad la fecha 17 del Apertura Griselda Weimer

Sportivo Guadalupe fue un claro ganador frente a Nobleza por 3 a 0.

Sportivo Guadalupe goleó a Nobleza en el Apertura Marcos Méndez

Sportivo Guadalupe buscará recuperar la cima de la tabla de posiciones.

El Torneo Apertura de la Primera A liguista afronta una fecha importante

Lo último

Minella, molido tras la caída de Colón: Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta

Minella, molido tras la caída de Colón: "Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta"

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Último Momento
Minella, molido tras la caída de Colón: Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta

Minella, molido tras la caída de Colón: "Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta"

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

Colón hizo un papelón, perdió con Agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoría

Colón hizo un papelón, perdió con Agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoría

Ovación
Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música