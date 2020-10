Unión suma impaciencia: se dilata el pase de Britez a Lanús

Sin embargo, las negociaciones parecen haberse estancado, según se informa desde Rosario, en una situación que sigue generando mucha impaciencia en Unión, ya que el ingreso de dicho dinero es vital para el funcionamiento del club sin sobresaltos en cuanto a los diversos compromisos que se tienen con el plantel y demás empleados de la institución.

La Capital de Rosario, en su edición de hoy, informa con el siguiente título: "En Central aún no llegaron a un acuerdo por el pase de Emanuel Britez". Y agrega: "Los canallas negocian con Lanús y Unión pero todavía no logran ponerse de acuerdo".

Mientras que en el desarrollo de la noticia, se destaca: "Si las partes intervinientes en la negociación no ceden un poco el traspaso de Emanuel Britez a Lanús no se resolverá. Hay optimismo con que ello ocurra, pero a pocos días de que cierre el libro de pases (el jueves de la semana que viene) el futuro del defensor es incierto. El sabe que en Central no tendrá lugar con este cuerpo técnico y es por eso que desde la dirigencia canalla están haciendo todo lo posible para cerrar la transferencia a Lanús, que hasta aquí fue el club que mayor interés mostró. Pero la cláusula de compra para septiembre de 2021 que figura en el contrato por ahora es un gran impedimento".

Britez.png Emanuel Britez no será considerado en Central, que pretende venderlo a Lanús para pagarle a Unión.

En tanto que se continúa detallando las negociaciones con Lanús por Britez, de la siguiente manera: "Durante todos estos últimos días hubo contactos permanentes de los directivos de Central con Nicolás Russo y Luis Spahn, presidentes de Lanús y Unión, respectivamente, y la intención de todos es avanzar con la negociación, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo. El máximo directivo tatengue no tiene problema en hacer extensiva esa cláusula a septiembre de 2022 para que Lanús pueda afrontarla, pero lo que no quiere es sacarla. Y, a priori, desde el club del sur bonaerense no están dispuestos a afrontar ese compromiso".

E indica: "Central adquirió el 50 por ciento del pase de Brítez a mediados de 2019 en un monto cercano a los 500 mil dólares y es el dinero que ahora los canallas pretenden recibir de parte de Lanús por la transferencia de ese porcentaje del jugador que les pertenece".

"¿Qué pasa si la operación no se concreta? Britez seguirá en Arroyito, pero posiblemente sin chances de jugar. De allí la necesidad de transferirlo", finaliza la nota de La Capital que genera mucha incertidumbre y molestia en Unión, con motivo de una deuda que provocó grandes dolores de cabeza.

Vale recordar que hace un par de meses el presidente Luis Spahn reconoció un ambicioso objetivo edilicio, que tiene que ver con el destino que se le daría al importante dinero que tiene que ingresar al club por la compra de jugadores que fueron claves en las últimas temporadas, para terminar la platea sur y adquirir un predio.