Colón de San Justo homenajeó a Lautaro Fagioli: el vestuario de Primera lleva su nombre

Colón de San Justo inauguró el nuevo vestuario de Primera División en homenaje al joven futbolista Lautaro Fagioli de 22 años, fallecido el 19 de junio.

Hay historias que trascienden los resultados y quedan para siempre en la vida de un club. En Colón de San Justo, una de ellas es la de Lautaro Fagioli, el joven futbolista de 22 años que falleció el pasado 19 de junio y que dejó una profunda huella en la institución.

En los últimos días, el club protagonizó un momento cargado de emoción al inaugurar oficialmente el nuevo vestuario de Primera División, que desde ahora llevará el nombre de Lautaro Fagioli .

Del homenaje participaron integrantes del plantel de Primera, dirigentes de la institución y familiares de Lautaro, en un encuentro íntimo que sirvió para recordar al futbolista y, fundamentalmente, para reafirmar el lugar que ocupa dentro de la familia de Colón de San Justo.

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El nuevo espacio será utilizado por cada plantel que se prepare para representar al club en Primera División. Desde ahora, cada futbolista que ingrese al vestuario se encontrará también con el recuerdo de Lauti, quien seguirá formando parte de la vida cotidiana de la institución.

Lauti, siempre presente

La decisión de ponerle su nombre al vestuario representa mucho más que un reconocimiento. Es la manera que encontró Colón de San Justo para mantener presente a uno de los suyos en cada entrenamiento, cada partido y cada nueva historia que se escriba con la camiseta rojiblanca.

"Hay personas que dejan una huella que trasciende cualquier resultado y permanece para siempre", expresó Colón And Roll, espacio que sigue la actualidad del club, al compartir las imágenes del homenaje.

El mensaje sintetiza el sentimiento de toda una institución: Lautaro seguirá estando en casa.

El vestuario fue bautizado oficialmente como "Vestuario Lautaro Fagioli", convirtiéndose en un lugar que llevará su nombre y su recuerdo para las próximas generaciones de jugadores.

Así, cada plantel que se prepare para defender los colores de Colón de San Justo tendrá también presente a Lauti. Su nombre estará allí, acompañando a quienes entren a la cancha para representar al club que fue parte de su vida.

Porque algunas personas dejan de estar físicamente, pero nunca dejan de pertenecer. Lautaro Fagioli será, para siempre, uno de los nuestros.