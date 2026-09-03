Se completaron los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

En el predio Nery Pumpido, Vecinal Gálvez derrotó a Ciclón Racing y Sanjustino a El Pozo y consiguieron el boleto a los octavos de final del certamen organizado por el Concejo Municipal y la Liga Santafesina

El certamen que promueve la concientización y el fútbol regional definió sus últimos clasificados a la segunda etapa. Ya habían conseguido la clasificación a octavos de final Deportivo Santa Rosa el martes por la noche , y en la jornada del miércoles, lo consiguieron la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, y Sanjustino que dejaron en el camino a Ciclón Racing y El Pozo respectivamente. Recordemos que la Copa Concejo 0.0% es el certamen organizado por la Liga Santafesina junto al Concejo Municipal y a la empresa CCU.

En la noche del miércoles en el predio Nery Pumpido se disputaron dos cotejos válidos por los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%. En primer término, Sanjustino venció 6 a 2 al Centro Cultural y Deportivo El Pozo bajo el referato de Matías Pereyra, y se metió en los Octavos donde jugará contra Cosmos. Los goles para el Matador fueron obras de Franco Cabrera, Mauro Camuzzi, Sebastián Epes por duplicado, Mateo Boetti y Thiago Ocampo. Para el Aurinegro marcaron Uriel Barros y Facundo Carreira.

En el segundo y último turno de este miércoles se conoció el rival de Santa Rosa: Vecinal Gálvez le ganó a Ciclón Racing 2 a 1 bajo el arbitraje de Carlos Céspedes y jugará una nueva etapa de la Copa Concejo 0.0%. Alfaro Simón anotó la única conquista para el Lagunero, en tanto que Stéfano Passalia y Mariano Castelarín le dieron el triunfo al elenco de Vidal Rivero.

Recordemos que el martes por la noche en el estadio Mauricio Martínez, donde Independiente y Deportivo Santa Rosa igualaron en un partidazo 3 a 3. Los goles para el anfitrión llegaron a través de Rodrigo Rolón y Nicolás Albornoz en dos ocasiones. Para el Depor convirtieron Nahuel Céttolo, Zacarías Mustafa y Rodrigo Gorrias. En los penales la ganancia estuvo para La Casita que se impuso 5 a 4 y obtuvo el boleto a la siguiente ronda.

El conjunto lagunero fue eliminado del certamen organizado por la Liga Santafesina y el Concejo Municipal.

En consecuencia, los cruces confirmados de octavos de final son los siguientes: Sanjustino con Cosmos, Deportivo Santa Rosa con Vecinal Gálvez, Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Universidad del Litoral con Colón, El Quillá con Nacional, Newell´s con Unión, Sportivo Guadalupe con Academia AC y Ateneo Inmaculada con Los Canarios.

Síntesis

Ciclón Racing 1- Vecinal Gálvez 2

Ciclón Racing: Arnoldo Grismado, Luis Gómez, Martín Parodi, León González, Valentín Martínez, Franco Gigena, Eric Mourea, Nahuel Molinari, Simón Alfaro, Mateo García y Lucas Rodríguez. DT: Carlos García.

Vecinal Gálvez: Joaquín González; Eduardo Gauna, Matías Adjad, Santiago Portero, Mateo García, Claudio Olegui, Gabriel Torres, Thiago Gordo, Stefano Passalía, Mariano Castelarín y Joaquín Encabo. DT: Vidal Rivero.

Goles: Pt: 20´ Simón Alfaro (CR), 35´ Mariano Castelarín (VG); St: 26´ Stefano Passalia (VG).

Cambios: Joaquín Albarracín x Grismado, Nicolás González x Rodríguez, Rodrigo Bohotats x Gigena (CR); Emilio Pines x Gordo, Lucas Cracco x García, Carlos Céspedes x Castelarín, Alexis Durán x Olegui, Caetano Palacios x Adjad (VG).

Árbitro: Carlos Céspedes (LSF)

Cancha: predio Nery Pumpido

La victoria de Vecinal Gálvez de Sauce Viejo fue por 2 a 1 ante Ciclón Racing con el arbitraje de Carlos Céspedes.

Un adelanto en el Clausura Lautaro Fagioli

Se puso en marcha la tercera fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo derrotó sin inconvenientes a la Universidad del Litoral por 3 a 0 bajo el arbitraje de Juan Bonnin. Los goles para el Conquistador fueron concretados por Maximiliano Osurak, Alexis Palacios y uno en contra por intermedio de Ramiro Rotondo. Con esta victoria, el elenco conducido por Mauricio Chiementín alcanza los 7 puntos sobre 9 posibles en la Zona A y continúan invictos en el inicio del certamen de cierre liguista.

El campeón del Torneo Apertura Polaca Burtovoy, ahora le toca cambiar el chip, ya que el próximo domingo viajará a la ciudad de Esperanza para visitar a San Lorenzo de dicha ciudad del departamento Las Colonias por la fecha 2 de la Zona 1 del grupo Litoral Sur del Regional Amateur que organiza el Concejo Federal.

En la presente jornada de jueves, en la ciudad de Recreo, Deportivo Nobleza se medirá frente a Cosmos FC. En esta jornada, la reserva romperá el cero a partir de las 19, dando paso al plato principal de Primera a las 21. El arbitraje estará a cargo de Gastón Freyre como colegiado principal, acompañado por los asistentes Ignacio Ledesma y Martín Pereyra, en tanto que Juan Balenzuela será el encargado del arbitraje en el partido de Reserva.