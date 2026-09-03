Universitario y los valores que se transmiten hechos realidad

Un jugador de la M17 de Universitario de Santa Fe sufrió el robo de su bicicleta, con la cual concurre a entrenar, y la solidaridad de todos hizo que pueda contar nuevamente con su elemento de movilidad

El rugby es amistad, compromiso y valores, los cuales se transmiten desde que los chicos comienzan sus primeros pasos en las divisiones infantiles, y perduran para toda la vida. El caso que nos ocupa es muy emotivo, porque ante una situación adversa, siempre aparece la solidaridad de quienes comparten una institución deportiva. El pasado lunes, uno de los integrantes de una de las divisiones juveniles del Club Universitario de Santa Fe sufrió el robo de su bicicleta cuando se retiraba del entrenamiento.

Fue en la calle Alfonsina Storni cuando se dirigía hacia Aristóbulo del Valle. Una sustracción que sufrió mucho, ya que era su medio de transporte para concurrir a entrenar. Pero siempre aparecen los iluminados que tienen el corazón grande como una cancha de rugby y salieron a comprar una bici para que Bautista no se quede sin su medio de movilidad.

Universitario: los valores del rugby en momentos claves

El pasado lunes, al finalizar la práctica, el hoocker de la división Menores de 17 años del Club Universitario de Santa Fe sufrió el robo de su bicicleta. El medio de transporte, con el que se traslada a cumplir con las sesiones de ensayos dispuestas por el cuerpo técnico de la entidad de barrio Las Delicias. Como el rugby es solidaridad y los valores no solamente se pregonan sino que se cumplen, un grupo de ex jugadores, tomó la iniciativa de comprarle una nueva bicicleta a Bautista para que pueda seguir concurriendo a los entrenamientos a la prestigiosa entidad ubicada en el norte de la capital provincial.

"El lunes, cuando salimos del entrenamiento, estaba sentado y le pregunto si lo venían a buscar, y me dice me robaron la bici. Había hecho una cuadra, y se le aparecieron dos asaltantes en moto y le sustrajeron la bicicleta que él utiliza para concurrir a los entrenamientos. Pensó en forcejear, pero vio que se podía llegar a caer a un zanjón así que soltó la bici y se la robaron. Estaba medio contento porque no le habían sacado el bolso ni el celular" comenzó contando Gonzalo Montes a UNO Santa Fe.

Uno de los entrenadores de la M17 de Universitario comentó que "me llamó Diego Frenguelli, que es el otro entrenador de esta división, que tiene un par de grupos solidarios, unos son los de la década ganada, los campeones del 93, el grupo de veteranos, comentó lo que le pasó a este chico, e inmediatamente empezamos a hacer una juntada de dinero. El martes, al otro día, en la práctica le dimos la bicicleta nueva. Estaba re contento, no lo podía creer, que había recuperado su medio de movilidad".

Emocionante: Bautista, jugador de la M17 de Universitario, con la nueva bicicleta.

El ex integrante de Los Pumitas subrayó que "estamos muy orgullosos de que los chicos puedan entender de que esto no es solamente un deporte, es mucho más que rugby, va más allá de si ganamos o perdemos. Esto es tu casa, tu familia, tus amigos, demostraron que cuando nos pasa algo nos tenemos que ayudar, no es solamente dentro de la cancha, sino afuera también. Tiene mucho que ver con todo el mensaje que le decimos siempre, y que se pueda poner en práctica es algo muy positivo".

El otro entrenador, Diego Frenguelli, explicó que "con la solidaridad de todos, le pudimos regalar a Bauti una nueva bici. Su carita lo dice todo, el mensaje de su madre es conmovedor. Es que esto es Universitario, es compartir lo que tengo, no lo que sobra. Y sí, siempre fuimos así, solidarios, compañeros y amigos. Como estas, hay muchas historias más. Hoy se viven momentos lindos en mi club, y se que se vienen mejores aún. Somos muchos más de lo que creen, solo que estuvimos distraídos un tiempo".

Tras haber recibido su bicicleta, la mamá de Bautista, el primera línea de la M17 de Universitario, que le robaron el lunes por la noche, ante el gesto de la familia de Universitario les dejó un mensaje que emociona y deja bien en claro cuales son los valores que se inculcan en el rugby: "buenas noches familia de Uni. De corazón, gracias. Después de que le robaron la bici a Bauti, ustedes aparecieron con este gesto que vale muchísimo más que una bici. Gracias por enseñarle lo que es un equipo de verdad, adentro y afuera de la cancha. Que nadie se quede atrás. Orgullosa de que Bautista sea parte de Uni. Esto no se lo olvida nunca. Gracias, familia de Uni".