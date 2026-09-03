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Otra vez, pánico en la escuela Moreno de San Cristóbal: la explosión del neumático de un camión causó corridas y lesiones de alumnos

A cinco meses del ataque armado que dejó un estudiante muerto, un fuerte estruendo a la hora del ingreso desató una crisis colectiva en la Escuela N° 40. Ocho alumnos debieron ser trasladados al hospital local tras saltar por las ventanas en medio de la desesperación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de septiembre 2026 · 11:11hs
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Otra vez, pánico en la escuela Moreno de San Cristóbal: la explosión del neumático de un camión causó corridas y lesiones de alumnos

Una jornada de extrema tensión y conmoción colectiva se vivió este jueves por la mañana en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal. Alrededor de las 7:10, la estampida provocada por la explosión del neumático de un camión que transitaba por la cercana Ruta Provincial 2 desencadenó una severa crisis de pánico en la comunidad educativa.

La coincidencia con el horario del trágico ataque armado del pasado 30 de marzo —que culminó con un alumno de 13 años fallecido y ocho heridos— potenció la reacción defensiva de los adolescentes.

El fuerte estruendo, percibido justo cuando el alumnado ingresaba a las aulas, fue interpretado de inmediato por los estudiantes como un nuevo ataque con armas de fuego. La desesperación provocó corridas masivas por los pasillos; en ese contexto, varios jóvenes saltaron desde las ventanas del primer piso hacia el patio del establecimiento para intentar evacuar el edificio, sufriendo politraumatismos y lesiones leves.

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Como consecuencia de las contusiones y cuadros de hiperventilación, ocho estudiantes de entre 13 y 17 años fueron derivados de urgencia al hospital local. Hacia el mediodía, cuatro de ellos ya habían sido dados de alta con acompañamiento familiar, mientras que los cuatro restantes continuaban bajo observación para la realización de curaciones y estudios de diagnóstico preventivo. La cúpula directiva e inspectores del Ministerio de Educación dispusieron la contención psicológica inmediata del alumnado y facultaron el retiro voluntario por parte de sus tutores.

El estruendo coincidió exactamente con el horario de la tragedia de marzo. El nivel de trauma es tan alto que cualquier sonido similar desata una crisis inmediata en los chicos.

Secuelas del trauma e incidentes previos en la comunidad

La sensibilidad psicológica del alumnado de la Escuela N° 40 de San Cristóbal registra los siguientes antecedentes:

Antecedente trágico: el 30 de marzo se registró una balacera dentro del colegio que provocó la muerte de un menor de 13 años y lesiones en otros ocho compañeros.

Reacciones previas por ruidos: semanas atrás, el reventón del neumático de una bicicleta en las inmediaciones del patio ya había generado episodios aislados de llanto y refugio preventivo.

Respuesta de la emergencia: despliegue de ambulancias del SIES 107 y personal policial para acordonar la Ruta Provincial 2 y reordenar el perímetro escolar.

Abordaje institucional: el equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación activó protocolos de salud mental para acompañar el retorno a las aulas.

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