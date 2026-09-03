Qué se juega Colón en el choque ante Morón en el Brigadier López

Colón recibirá este sábado desde las 17 al escolta Morón. El equipo de Iván Delfino afrontará una verdadera prueba de fuego para seguir soñando con el ascenso.

Colón tendrá este sábado una de esas oportunidades que pueden marcar el rumbo de una campaña. Desde las 17, en el Brigadier López, recibirá a Morón, escolta de la Zona A, en un partido que pondrá en juego mucho más que tres puntos.

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El árbitro será Javier Delbarba y el Sabalero llegará obligado a mostrar una reacción después del duro golpe sufrido ante Racing de Córdoba.

Cuando quedan nueve fechas para el cierre de la fase regular, Colón aparece tercero, a ocho puntos del líder Ferro y a cuatro de Morón. El escenario puede incluso agregarle una cuota de presión al encuentro, ya que el conjunto de Caballito recibirá este viernes a Mitre de Santiago del Estero, un equipo que actualmente se encuentra fuera de los puestos de Reducido.

Una victoria de Ferro podría ampliar todavía más las diferencias y dejar a Colón y Morón ante la necesidad de sumar de a tres. Por eso, el resultado del viernes será seguido con atención en Santa Fe, aunque el Sabalero tendrá una certeza: el partido del sábado es una oportunidad que no puede dejar pasar.

La última chance de acercarse para Colón

Colón todavía tiene margen matemático para pensar en el primer puesto, pero el margen de error comienza a achicarse. Ganarle a Morón le permitiría recortar distancia con el escolta y volver a meterse de lleno en la pelea por la cima.

No solamente eso. En caso de que el primer puesto termine siendo una misión demasiado complicada, cada punto que consiga de acá al final tendrá importancia para intentar terminar lo más arriba posible y afrontar con mejores perspectivas los playoffs. Pero hay algo todavía más importante que la tabla. Colón necesita volver a convencer a su gente.

La derrota ante Racing de Córdoba dejó una imagen preocupante. El equipo estuvo muy lejos de mostrar la personalidad, el juego y la determinación que se espera de un candidato al ascenso. Y esa sensación no es nueva: desde el descenso de diciembre de 2023, el Sabalero tuvo dificultades para sostener un rendimiento acorde a su historia y a la obligación de regresar rápidamente a Primera División.

Una prueba de carácter para Colón

Por eso Morón representa una prueba diferente. No alcanza con ganar para acomodarse en la tabla. Colón necesita demostrar que puede plantarse ante uno de los protagonistas de la categoría y jugar como un equipo que verdaderamente pretende ascender.

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El rival llegará al Brigadier López como escolta, con cuatro puntos más que el Sabalero y con la posibilidad de defender esa posición. En ese contexto, Colón tendrá enfrente a un adversario directo y una oportunidad inmejorable para medir sus verdaderas aspiraciones.

El equipo de Iván Delfino deberá recuperar intensidad, personalidad y juego. Necesitará hacerse fuerte en su cancha y demostrarle a su gente que la pobre actuación en Nueva Italia fue apenas un tropiezo y no una muestra de sus verdaderas posibilidades.

Colón necesita una señal

El sábado, entonces, habrá números en juego, pero también algo mucho más difícil de cuantificar: la confianza.

Una victoria podría mantener vivo el sueño de pelear por el primer lugar de la Zona A. Pero, sobre todo, podría devolverle al hincha la ilusión de que Colón tiene argumentos para luchar por uno de los dos ascensos a Primera División.

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Para eso deberá aparecer otra versión. Un equipo con carácter, personalidad y determinación. Un equipo que no se apoye solamente en el peso de su camiseta o en su historia, sino que sea capaz de demostrar dentro de la cancha que está preparado para afrontar la presión.

Porque a esta altura del campeonato, Colón ya no tiene demasiado margen para las dudas. Ante Morón, el Sabalero se juega la posibilidad de seguir soñando, pero también la obligación de demostrar que realmente está dispuesto a pelear hasta el final por volver a Primera.