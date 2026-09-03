Unión ya conoce a sus rivales para la próxima Liga Argentina

Unión disputará la temporada 2026/27 de la segunda categoría del básquet argentino, luego de solicitar su salida de la Liga Nacional.

Unión ya tiene definido su camino para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. Luego de solicitar su salida de la Liga Nacional, el conjunto rojiblanco fue incluido oficialmente en la nómina de 34 instituciones que participarán de la segunda categoría del básquet nacional.

La Asociación de Clubes, a través de su Mesa Directiva y el Departamento de Competencias, confirmó la conformación del certamen, que volverá a contar con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 integrantes, manteniendo el formato de torneo único.

Para Unión significará un nuevo desafío deportivo después de su paso por la máxima categoría. El Tatengue ocupará la plaza que dejó Rivadavia Básquet y tendrá como rivales en la Conferencia Norte a equipos con mucha tradición dentro de la categoría y a otros que vienen de protagonizar la última edición de la Liga Federal.

La Conferencia Norte que integrará Unión

El equipo santafesino compartirá zona con Amancay de La Rioja, Barrio Jardín de Tucumán, Barrio Parque, Bartolomé Mitre de Posadas, Bochas Sport de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, El Ceibo de San Francisco, Hindú Club de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Riachuelo de La Rioja, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi y Villa San Martín de Resistencia.

Entre las novedades de la competencia aparecen Bartolomé Mitre y River Plate, que consiguieron el ascenso desde la última Liga Federal. También se sumarán Barrio Jardín y Riachuelo de La Rioja, que ocuparán las plazas que dejaron Estudiantes de Tucumán y Fusión Riojana, respectivamente.

Prensa Unión

Además, El Ceibo de San Francisco conformó una alianza deportiva con Colón de Santa Fe para ocupar la plaza correspondiente al conjunto santafesino, mientras que Regatas de San Nicolás adquirió la franquicia de Echagüe de Paraná.

Cómo se jugará la Liga Argentina

La fase regular tendrá 32 fechas, ya que los equipos se enfrentarán todos contra todos dentro de cada conferencia, en partidos de ida y vuelta.

Una vez finalizada esa instancia, los cuatro mejores equipos de cada conferencia avanzarán directamente a los octavos de final. Los conjuntos ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto deberán disputar previamente la Reclasificación, de donde surgirán los restantes clasificados a los playoffs.

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Los octavos de final se jugarán dentro de cada conferencia, mientras que en los cuartos de final se producirá el cruce entre los mejores cuatro equipos de la Norte y los cuatro mejores de la Sur, repitiendo el formato utilizado durante la temporada pasada.

Un nuevo capítulo para Unión

De esta manera, Unión ya tiene definido el mapa de la competencia que afrontará tras su salida de la Liga Nacional. El objetivo será comenzar a construir un nuevo proyecto en la Liga Argentina y volver a ser protagonista en una categoría que tendrá nuevamente 34 participantes.

El Tatengue será uno de los equipos con pasado reciente en la máxima división que ahora buscará recuperar protagonismo desde la segunda categoría, en una temporada que tendrá varios nombres nuevos y una estructura de competencia similar a la de la última edición.

CONFERENCIA NORTE DE LA LIGA ARGENTINA

Amancay de La Rioja

Barrio Jardín de Tucumán

Barrio Parque

Bartolomé Mitre de Posadas

Bochas Sport de Colonia Caroya

Comunicaciones de Mercedes

El Ceibo de San Francisco

Hindú Club de Córdoba

Independiente BBC de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Riachuelo de La Rioja

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Gálvez

Sportivo Suardi

Unión de Santa Fe

Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR DE LA LIGA ARGENTINA