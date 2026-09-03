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Por qué se celebra el Día del Ferretero hoy 3 de septiembre

Cada 3 de septiembre Argentina celebra el Día del Ferretero: un homenaje al oficio que mantiene su esencia y cercanía a pesar del paso del tiempo

3 de septiembre 2026 · 10:23hs
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Por qué se celebra el Día del Ferretero hoy 3 de septiembre

Por qué se celebra el Día del Ferretero hoy 3 de septiembre
Por qué se celebra el Día del Ferretero hoy 3 de septiembre

En Argentina cada 3 de septiembre se celebra el Día del Ferretero, fecha que recuerda la fundación de la Asociación de Ferreterías y Bazares de la República Argentina en el año 1905, hoy conocida como Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara).

La fecha conmemorativa busca reconocer el oficio de las personas que proveen materiales sumamente importantes para la construcción, reparación y el mantenimiento de los establecimientos de las personas.

Quienes se dedican al rubro de la ferretería tienen la ardua tarea de conocer perfectamente sus productos, la forma adecuada de utilizarlos e interpretar las consultas de los clientes que en la mayoría de las veces desconocen a ciencia cierta qué están buscando y apelan a términos vagos como "el coso" o "el cosito".

El ferretero: un oficio que va cambiando a lo largo del tiempo

El del ferretero es un oficio que, a pesar de los cambios innovadores y la escalada tecnológica, supo mantenerse a lo largo del tiempo en particular por el rol que cumple la figura del ferretero como asesor de confianza de sus clientes. Esto hace que aún hoy, en tiempos de compras online, las ferreterías perduren en los barrios como comercios de cercanía.

Sergio Angiuli, presidente de Cafara, comentó: "Los clientes buscan la cercanía en el barrio, quizás el mejor precio pero lo que los conquista es la calidad y la calidez de la atención, que se les muestre cómo ese producto puede hacerles más fácil o más agradable la vida".

“A veces ni siquiera saben qué es lo que necesitan. Buscan que les soluciones un problema enorme que les complica la vida. Para ese vecino sos un héroe que le salva el día. Explotar este costado es el secreto para vender experiencias y lograr fidelización”, explicó Angiuli en diálogo con el medio El Norte.

Esenciales durante la pandemia de Covid-19

Durante los días más estrictos de la cuarentena, la ferretería de barrio reafirmó su rol insustituible en la comunidad al ser declarada servicio esencial. Mientras el mundo se detuvo, las casas sufrieron un desgaste inédito por el uso continuo de las instalaciones, y fueron los ferreteros quienes mantuvieron las puertas abiertas para resolver desde una pérdida de agua o un cortocircuito inesperado hasta la provisión de insumos básicos de mantenimiento y desinfección.

Más allá de suministrar herramientas y repuestos críticos para sostener la habitabilidad de los hogares y el funcionamiento de la infraestructura barrial, el ferretero ofreció en ese contexto una presencia cercana, un consejo técnico preciso y un rostro familiar de contención en un momento de profunda incertidumbre.

Qué se puede encontrar en la ferretería, además del consejo del dueño

Lejos de limitarse a los tradicionales clavos, tornillos y herramientas de mano, la ferretería actual funciona como un verdadero centro de soluciones integrales para la casa y el taller. Entre sus estanterías se despliega un catálogo enorme que abarca desde insumos de plomería, electricidad, pintura y cerrajería, hasta artículos de bulonería especializada, adhesivos de alta resistencia y repuestos específicos para artefactos del hogar. Además, suele incluir productos de bazar práctico, jardinería, bazar técnico y elementos de protección personal, concentrando en un solo mostrador la respuesta rápida a pequeñas emergencias cotidianas y a grandes proyectos de renovación.

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