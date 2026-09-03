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Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

Rivadavia le ganó el clásico a Gimnasia por 74-67, en el Exequiel Cerati, por la sexta y última fecha de la primera rueda del Prefederal.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 10:01hs
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Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

ASB

En el inicio de la Fecha 6, última de la primera rueda, Rivadavia mantuvo su invicto como local al superar a Gimnasia por 74 a 67 en un partido atrapante.

Si bien llegó a tomar 14 de luz al cabo del tercer cuarto, el dueño de casa sufrió la arremetida de su rival hasta que un triple del juvenil Lucas Quilici definió el pleito a pocos segundos de la finalización.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 6

Miércoles 2 de septiembre

Rivadavia Juniors 74 (Joaquín Cabre 21) - Gimnasia 67 (Jeremías Salvatelli 21)

Jueves 3 de septiembre

21.30 Almagro vs. Alma Juniors

Viernes 4 de septiembre

21.30 Banco vs. El Quillá

21.30 Colón (SF) vs. Unión (SF)

21.30 CUST A vs. República del Oeste

21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Rivadavia 11 (5-1); Almagro A 9 (4-1); Banco 8 (3-2); CUST A y Colón (SJ) 7 (2-3); Colón (SF) 5 (0-5)

ZONA B: Alma Juniors 9 (4-1); Gimnasia 9 (3-3); República 8 (3-2); Sanjustino y Unión (SF) 7 (2-3); El Quillá 6 (1-4)

Prefederal Rivadavia Gimnasia
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