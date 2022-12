Colón está interesado en un marcador central de experiencia

Y el apuntado es Carlos Quintana, zaguero de 34 años que viene de consagrarse campeón de la Copa Argentina con la camiseta de Patronato. El defensor tiene contrato con el Patrón hasta el 31 de diciembre, pero ya avisó que no renovará con el club paranaense, más allá de la oferta que tiene para extender el vínculo.

El pase de Quintana pertenece a Argentinos Juniors, pero el jugador no volverá al club de la Paternal, ya que en su momento tuvo diferencias con Gabriel Milito. También trascendió que el defensor tendría una propuesta de Lanús y su intención por cuestiones familiares sería quedarse en Buenos Aires.

Lo cierto y concreto es que Colón lo tiene en carpeta y el propio Vignatti tomó contacto con el presidente de Argentinos Cristian Malaspina para manifestarle el interés. Quintana tiene contrato con el Bicho hasta diciembre del 2023, pero con una cláusula de salida de 300.000 dólares.

Por lo cual, el club que pague ese dinero se quedará con el futbolista, siempre y cuando el defensor de el ok. La dirigencia rojinegra por ahora solo se comunicó con Argentinos, pero no avanzó con Quintana ni tampoco con su representante. Así las cosas, habrá que ver si en los próximos días continúan o no las negociaciones.