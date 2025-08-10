Colón faltó a la cita y perdió su tercer partido en fila con el 1-0 en Santa Fe ante Agropecuario por la fecha 26 del grupo B de la Primera Nacional. Ya hablar de Reducido es mucho y más que nunca hay que pelear por sostener la categoría. Poco para destacar en un plantel desmoronado en todo sentido.
El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario
Colón fue más de lo mismo y perdió sobre la hora ante un pobre Agropecuario, que no ganaba de visitante hacía ¡20 partidos!. Poco por destacar
Por Ovación
• LEER MÁS: Colón hizo un papelón, perdió con Agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoría
El uno por de Colón
Tomás Giménez (5): sostuvo a Colón con dos tapadas en el final, cuando prácticamente no había tenido trabajo. En el gol, pudo hacer algo más.
Gonzalo Bettini (4): nunca brindó garantías en defensa y, cuando pasó al ataque, lo hizo con muchas dudas. Más de lo mismo en la banda derecha.
Nicolás Thaller (4): pidió el cambio en el primer tiempo por una molestía física, pero se lo notaba también muy nervioso.
Gonzalo Soto (4): casi marca de cabeza, pero el arquero Acosta se lo tapó. En el segundo tiempo mostró las dudas de siempe. Un refuerzo que no reforzó nada.
Facundo Castet (4): poco en ataque y apenas algo discreto en defensa. Tampoco fue solución a las falencias en el fondo.
Federico Jourdan (5): lo mejor dentro de la pobreza. Fue el que más cerca estuvo del gol y de intentar. Terminó cansado.
Zahir Yunis (3): jugó el segundo tiempo como única contención, pero cometió un error en el final que le costó el partido a Colón.
Lautaro Gaitán (5): no estaba haciendo un mal partido, pero llegó entre algodones y pidió el cambió en el primer tiempo al resentirse de la lesión.
Ignacio Lago (4): prácticamente nada. Lejos del extremo que brilló en su momento y que invitó a la inversión de comprarle el 50% del pase.
Luis Rodríguez (4): pareció estar disminuido físicamente. Tuvo una chance con un tiro lejano que le sacó Acosta. Viene de mayor a menor.
Emmanuel Gigliotti (3): hizo todo mal. Jugó solo el primer tiempo, donde le costó incluso controlar las pelotas. Fue reemplazado por Facundo Castro.
Guillermo Ortiz (4): hacía varias semanas que no jugaba y se notó. No pudo brindar la solidez que espera Martín Minella.
Christian Bernardi (4): pobre también ingresando en el final del primer tiempo. Salvo en los primero partidos del torneo con Ariel Pereyra como DT, después aportó poco.
Facundo Castro (4): hay que admitir que hizo en 10' más que Gigliotti en todo el primer tiempo, pero luego se apagó.
José Barreto (-): apenas toca la pelota ya es insultado por la gente. No genera ni motiva nada.
Joel Soñora (-): tiene talento y sabe con la pelota, pero vaya a saber por qué lo ponen tan poco.