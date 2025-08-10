El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

Colón fue más de lo mismo y perdió sobre la hora ante un pobre Agropecuario, que no ganaba de visitante hacía ¡20 partidos!. Poco por destacar

Colón faltó a la cita y perdió su tercer partido en fila con el 1-0 en Santa Fe ante Agropecuario por la fecha 26 del grupo B de la Primera Nacional . Ya hablar de Reducido es mucho y más que nunca hay que pelear por sostener la categoría. Poco para destacar en un plantel desmoronado en todo sentido.

El uno por de Colón

Tomás Giménez (5): sostuvo a Colón con dos tapadas en el final, cuando prácticamente no había tenido trabajo. En el gol, pudo hacer algo más.

Gonzalo Bettini (4): nunca brindó garantías en defensa y, cuando pasó al ataque, lo hizo con muchas dudas. Más de lo mismo en la banda derecha.

Nicolás Thaller (4): pidió el cambio en el primer tiempo por una molestía física, pero se lo notaba también muy nervioso.

Gonzalo Soto (4): casi marca de cabeza, pero el arquero Acosta se lo tapó. En el segundo tiempo mostró las dudas de siempe. Un refuerzo que no reforzó nada.

Facundo Castet (4): poco en ataque y apenas algo discreto en defensa. Tampoco fue solución a las falencias en el fondo.

Federico Jourdan (5): lo mejor dentro de la pobreza. Fue el que más cerca estuvo del gol y de intentar. Terminó cansado.

Colon Agropecuario Federico Jourdan Jourdan, de lo poco para destacar en Colón.

Zahir Yunis (3): jugó el segundo tiempo como única contención, pero cometió un error en el final que le costó el partido a Colón.

Lautaro Gaitán (5): no estaba haciendo un mal partido, pero llegó entre algodones y pidió el cambió en el primer tiempo al resentirse de la lesión.

Ignacio Lago (4): prácticamente nada. Lejos del extremo que brilló en su momento y que invitó a la inversión de comprarle el 50% del pase.

Luis Rodríguez (4): pareció estar disminuido físicamente. Tuvo una chance con un tiro lejano que le sacó Acosta. Viene de mayor a menor.

Emmanuel Gigliotti (3): hizo todo mal. Jugó solo el primer tiempo, donde le costó incluso controlar las pelotas. Fue reemplazado por Facundo Castro.

Guillermo Ortiz (4): hacía varias semanas que no jugaba y se notó. No pudo brindar la solidez que espera Martín Minella.

Christian Bernardi (4): pobre también ingresando en el final del primer tiempo. Salvo en los primero partidos del torneo con Ariel Pereyra como DT, después aportó poco.

Facundo Castro (4): hay que admitir que hizo en 10' más que Gigliotti en todo el primer tiempo, pero luego se apagó.

José Barreto (-): apenas toca la pelota ya es insultado por la gente. No genera ni motiva nada.

Joel Soñora (-): tiene talento y sabe con la pelota, pero vaya a saber por qué lo ponen tan poco.