El minuto a minuto de Colón y Agropecuario Colón perdió sobre la hora en Santa Fe 1-0 ante Agropecuario por la fecha 26 el grupo, el Reducido ya es historia y la gente pidió "que se vayan todos" Por Ovación 10 de agosto 2025 · 15:46hs

Colón afrontaba este domingo un partido clave en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional en el estadio Brigadier López ante Agropecuario por la fecha 26 de la Zona B, en un encuentro que es dirigido por Javier Delbarba y transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.

Sin embargo, fue más de lo mismo y perdió sobre la hora 1-0, por el tanto de Alejandro Gagliardi. De esta manera, prácticamente se despidió de cualquier aspiración de llegar al Reducido y no le queda otra que intentar sostener la categoría.

Live Blog Post Comenzó el partido: Colón ya recibe a Agropecuario Se puso en marcha en el Brigadier López el duelo entre Colón y Agropecuario por la fecha 26 del grupo B. Colón Festejo Prensa Colón Live Blog Post 8 minutos: Colón impone condiciones pero con imprecisiones Un arranque donde Colón se plantaba en campo ajeno, pero mostrando alguna fallas en los pases. Agropecuario, decididamente parado esperando. Facundo Castet.jpg Prensa Colón Live Blog Post 12 minutos: Colón llegó dos veces con peligro Primero con un tiro lejano y luego llegando por el segundo palo a través de Jourdan. Colón presiona con todo a Agrupecuario. Federico Jourdan 1.jpg Prensa Colón Live Blog Post 18 minutos: Jourdan, el que más intentaba en Colón El volante le dio con izquierda para que controle el arquero de Agropecuario. Colón comienza a llegar más, pero con muchas imprecisiones. Colón Gimnasia de Jujuy Federico Jourdan.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi Live Blog Post 20 minutos: Colón pierde a Thaller por lesión Adentro Guillermo Ortiz después de varias semanas en Colón. Están 0-0 con Agropecuario. Guillermo Ortiz.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi Live Blog Post 27 minutos: Minella, más activo en Colón El DT daba indicaciones y se mostraba cada vez más intenso al ver que el partido era ordinario y Agropecuario estaba firme. Martín Minella José Busiemi / UNO Santa Fe Live Blog Post 39 minutos: Colón pierde también a Gaitán por lesión Colón pierde otra pieza por lesión y el que ingresa es Christian Bernardi. Colon Agropecuario Live Blog Post Final del partido: Colón empata con Agropecuario Colón, limitado como siempre, no puede con Agropecuario y empata 0-0 en Santa Fe por la fecha 26. Ya perdió dos ventanas de cambios. Colón Agropecuario Luis Rodríguez Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo: Colón busca quebrar a Agropecuario Se puso en marcha el complemento en Santa Fe, donde Colón iguala 0-0 ante Agropecuario por la fecha 26. Adentro Castro por Gigliotti. Colón Agropecuario Ignacio Lago Live Blog Post 6 minutos ST: Colón casi marca con Jourdan Castro ya hizo más en un puñado de minutos que Gigliotti y no pudo llegar Jourdan en el segundo, que era el más destacado de Colón. Colon Agropecuario Federico Jourdan Live Blog Post 12 minutos ST: Acosta impedía los goles de Colón El arquero de Agropecuario era el culpable de que Colón no esté en ventaja. image Live Blog Post 21 minutos ST: Colón iba con más ganas que ideas Colón era empuje e impotencia, ya que lo poco que hacía se lo sacaba Acosta en un Agropecuario que hacía negocio. image Live Blog Post 26 minutos ST: Colón pidió penal por mano Cabezazo de Soto que sacó de manera formidable Acosta y en el rebote Castro le dio pareció haber mano. El árbitro dijo nada. image Live Blog Post 32 minutos ST: Minella quemas las naves en Colón A la cancha Barreto y Soñora en Colón para poner todo en busca de romper el cerrojo de Agropecuario. Martín Minella Live Blog Post 37 minutos ST: Colón es el que se salva No había tenía ninguna Agropecuario y aprovenchando los espacios de Colón, llegó un cabezazo que de milagro no terminó en gol. Minutos después, Giménez tuvo que intervenir. Giménez-Colón.jpg Tomás Giménez defenderá por segunda vez el arco de Colón este jueves en Rosario frente a Talleres por Copa Argentina. Prensa Colón Live Blog Post Final del partido: Colón perdió con Agropecuario Con gol en el final de Gagliardi, Colón cayó de local 1-0 ante Agropecuario y prácticamente se despidio de cualquier aspiración de ascenso. Colón Agropecuario salida Formaciones de Colón y Agropecuario Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Zahir Yunis y Lautaro Gaitán; Federico Jourdan, Luis Rodríguez e Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella. Agropecuario: Luciano Acosta, Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Jorge Cabello, Brian Aranda, Damián Lemos, Milton Ramos, Alejandro Melo, Rodrigo Mosqueira y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover. Gol: ST 46' Alejandro Gagliardi (A). Estadio: Brigadier López. Árbitro: Adrián Delbarba.