Colón afrontaba este domingo un partido clave en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional en el estadio Brigadier López ante Agropecuario por la fecha 26 de la Zona B, en un encuentro que es dirigido por Javier Delbarba y transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.
El minuto a minuto de Colón y Agropecuario
Colón perdió sobre la hora en Santa Fe 1-0 ante Agropecuario por la fecha 26 el grupo, el Reducido ya es historia y la gente pidió "que se vayan todos"
Por Ovación
Sin embargo, fue más de lo mismo y perdió sobre la hora 1-0, por el tanto de Alejandro Gagliardi. De esta manera, prácticamente se despidió de cualquier aspiración de llegar al Reducido y no le queda otra que intentar sostener la categoría.
Formaciones de Colón y Agropecuario
Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Zahir Yunis y Lautaro Gaitán; Federico Jourdan, Luis Rodríguez e Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.
Agropecuario: Luciano Acosta, Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Jorge Cabello, Brian Aranda, Damián Lemos, Milton Ramos, Alejandro Melo, Rodrigo Mosqueira y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.
Gol: ST 46' Alejandro Gagliardi (A).
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Adrián Delbarba.