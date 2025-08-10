Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pese a la mala campaña, los hinchas de Colón mostraron que la fidelidad es lo que cuenta y le pusieron todo el color al partido ante Agropecuario en Santa Fe

10 de agosto 2025 · 18:55hs
Colón tenía este domingo un partido límite en su aspiración de seguir peleando por un lugar en el Reducido ante Agropecuario en el Brigadier López por la fecha 26 del grupo B de la Primera Nacional, con la necesidad de sumar de ganar para sostener la mínima ilusión, por más que sea remota.

Si bien el panorama hace que llegar a la zona de clasificación parezca casi un milagro, los números todavía mantienen encendida la esperanza. Como ocurrió tantas veces, los hinchas volvieron a decir presente.

Desde temprano, las calles aledañas al Cementerio de los Elefantes comenzaron a llenarse de camisetas, banderas que flameaban al viento y grupos de amigos y familias que se acercaban a paso tranquilo, disfrutando de un domingo ideal: pleno sol, temperatura agradable y el ritual de siempre.

No faltaron los clásicos puestos callejeros, con el aroma inconfundible de los choripanes, bondiolas y hamburguesas saliendo de la parrilla, acompañados por gaseosas y cervezas bien frías. Entre un bocado y otro, se escuchaban charlas futboleras, repasando formaciones, haciendo cuentas para ver si todavía se puede y, sobre todo, recordando viejas hazañas.

La pasión sabalera se hizo sentir, con esa mezcla de ilusión y orgullo que ni las campañas más difíciles logran apagar. Porque, más allá de los números y las tablas, el hincha de Colón sabe que su lugar está ahí, alentando, pintando de rojo y negro la tarde, y haciendo que cada partido en casa sea una fiesta popular.

