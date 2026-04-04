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Colón y San Miguel se vuelven a ver las caras después de 40 años

El historial entre Colón y San Miguel es de apenas cuatro partidos y la última vez que se enfrentaron fue en el año 1986

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 10:09hs
En 1985 Colón le ganó como local a San Miguel 1-0 con gol de Juan Alberto Vera.

En 1985 Colón le ganó como local a San Miguel 1-0 con gol de Juan Alberto Vera.

Este sábado desde las 19, Colón y San Miguel jugarán su quinto partido en la historia. Y el último antecedente data de 1986 cuando se enfrentaron por el Torneo de la Primera B.

El historial entre Colón y San Miguel

La particularidad de este historial, es que apenas jugaron cuatro partidos y todos ellos fueron entre 1985 y 1986, con dos victorias de Colón, un empate y un triunfo de San Miguel.

La última vez que se enfrentaron, fue goleada de San Miguel como local por 4-1. Ese partido se disputó el 17 de mayo de 1986. Los goles del Verde fueron anotados por Sergio Sánchez en tres ocasiones y Eduardo Vidic. Para Colón marcó Marcelo Bachino.

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En tanto que el último partido que disputaron en el Brigadier López fue el 15 de marzo de 1986 y fue goleada del Sabalero 3-0 con dos goles de Edgardo Balbuena y el restante de Héctor López.

Las dos veces que jugaron en Santa Fe, fueron triunfos de Colón. Y la primera de ellas se dio en 1985, cuando el Sabalero se impuso por 1-0 con gol de Juan Alberto Vera a los 44' del segundo tiempo.

Colón San Miguel historial
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