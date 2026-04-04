Colón y San Miguel se vuelven a ver las caras después de 40 años

El historial entre Colón y San Miguel es de apenas cuatro partidos y la última vez que se enfrentaron fue en el año 1986

En 1985 Colón le ganó como local a San Miguel 1-0 con gol de Juan Alberto Vera.

Este sábado desde las 19, Colón y San Miguel jugarán su quinto partido en la historia. Y el último antecedente data de 1986 cuando se enfrentaron por el Torneo de la Primera B.

La particularidad de este historial, es que apenas jugaron cuatro partidos y todos ellos fueron entre 1985 y 1986, con dos victorias de Colón, un empate y un triunfo de San Miguel.

La última vez que se enfrentaron, fue goleada de San Miguel como local por 4-1. Ese partido se disputó el 17 de mayo de 1986. Los goles del Verde fueron anotados por Sergio Sánchez en tres ocasiones y Eduardo Vidic. Para Colón marcó Marcelo Bachino.

LEER MÁS: Colón quiere mantener su paso ganador para seguir arriba ante San Miguel

En tanto que el último partido que disputaron en el Brigadier López fue el 15 de marzo de 1986 y fue goleada del Sabalero 3-0 con dos goles de Edgardo Balbuena y el restante de Héctor López.

Las dos veces que jugaron en Santa Fe, fueron triunfos de Colón. Y la primera de ellas se dio en 1985, cuando el Sabalero se impuso por 1-0 con gol de Juan Alberto Vera a los 44' del segundo tiempo.