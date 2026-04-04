Sábado a puro fútbol: clásico en Avellaneda, duelo por la permanencia y acción en Rosario

Independiente y Racing protagonizan el plato fuerte, Aldosivi juega una “final” por el descenso y Central busca afirmarse antes de su debut copero.

El duelo más esperado será el que protagonizarán Independiente y Racing desde las 17:30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, con Germán Delfino en el VAR, y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

Independiente llega golpeado. El equipo de Gustavo Quinteros atraviesa un presente irregular, con derrotas recientes que lo dejaron noveno en la Zona A con 14 puntos. El clásico aparece como una prueba decisiva, incluso para el futuro del entrenador.

Enfrente estará un Racing en recuperación. El conjunto dirigido por Gustavo Costas dejó atrás un flojo inicio y acumula una racha positiva que lo posiciona quinto en la Zona B con 18 unidades, ilusionado con meterse en la pelea.

Aldosivi y Estudiantes (RC), una final anticipada

Desde las 13:30, en el estadio José María Minella, Aldosivi recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un partido determinante por la permanencia. El árbitro será Nicolás Lamolina, con Bruno Amiconi en el VAR, y televisación de ESPN Premium.

El equipo marplatense, conducido por Israel Damonte, atraviesa una crisis profunda. No ganó en el torneo y viene de caer ante Argentinos Juniors, lo que lo dejó comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios.

Del otro lado, el panorama es incluso más delicado. Estudiantes de Río Cuarto, dirigido interinamente por Gerardo Acuña, está último en ambas tablas y necesita sumar de manera urgente para sostener sus chances de permanencia.

Central, con la mente en la Copa

La jornada se cerrará a las 21 en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central recibirá a Atlético Tucumán. El partido será dirigido por Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta en el VAR, y transmisión de TNT Sports.

El equipo de Jorge Almirón llega con la mira puesta en su debut por Copa Libertadores, lo que podría derivar en una rotación importante. La presencia de Ángel Di María es la gran incógnita, ya que arrastra una molestia muscular.

En el torneo local, Central suma 18 puntos y se ubica en la sexta posición de la Zona B, mientras que Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, necesita ganar para salir del fondo, donde marcha 13° con apenas nueve unidades.

Tres partidos, tres objetivos distintos

El sábado ofrecerá un combo completo: un clásico con historia y urgencias, un choque dramático por la permanencia y un equipo que busca equilibrio entre torneo local y competencia internacional.

En distintos escenarios, pero con la misma intensidad, la fecha 13 pondrá en juego mucho más que tres puntos.