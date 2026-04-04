Godoy Cruz defiende su invicto ante Acassuso en el Feliciano Gambarte

Desde las 16.30 Godoy Cruz recibirá a Acassuso, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 8 de la zona A del torneo de la Primera Nacional

Desde las 16.30 de este sábado Godoy Cruz jugará ante Acassuso por la octava fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional.

El partido se jugará en el estadio Feliciano Gambarte, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y se podrá ver por LPF Play.

Godoy Cruz viene de ganarle a Maipú en el Malvinas, en el choque entre equipos mendocinos y buscará su segundo triunfo seguido en el Feliciano Gambarte ya que en su última presentación de local le ganó 2 a 1 a Ferro, y fue su primera alegría desde la vuelta a su estadio.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli marcha invicto y se ubica quinto con 10 unidades, producto de dos triunfos y 4 empates.

El Tomba vuelve al Feliciano Gambarte en busca de lograr una victoria que le permita sumar y seguir escalando posiciones.

Así llega Acassuso, el rival de Godoy Cruz

Acassuso es uno de los equipos que ascendió a la Primera Nacional y está transitando sus primeros pasos en la segunda categoría del fútbol argentino. Además, viene de eliminar a Newell's, en Rafaela, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El equipo dirigido por Darío Lema tiene 9 puntos en cinco presentaciones con 3 triunfos y dos derrotas en sus dos últimos partidos.

El resto de la fecha en la Primera Nacional

También por la Zona A, All Boys será local de Ferro, a partir de las 15.30. En tanto que a las 16, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Central Norte.

Mientras que por la Zona B, a las 16, Colegiales será anfitrión de Almagro, Midland hará lo propio con Temperley y también jugarán, en Carlos Casares, Agropecuario-Tristán Suárez. A las 17.30, San Martín de Tucumán y Chacarita animarán el partido más atractivo de la jornada ocho.