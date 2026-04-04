Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

Godoy Cruz defiende su invicto ante Acassuso en el Feliciano Gambarte

Desde las 16.30 Godoy Cruz recibirá a Acassuso, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 8 de la zona A del torneo de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 11:21hs
Godoy Cruz defiende su invicto ante Acassuso en el Feliciano Gambarte

Desde las 16.30 de este sábado Godoy Cruz jugará ante Acassuso por la octava fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional.

El partido se jugará en el estadio Feliciano Gambarte, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y se podrá ver por LPF Play.

Godoy Cruz viene de ganarle a Maipú en el Malvinas, en el choque entre equipos mendocinos y buscará su segundo triunfo seguido en el Feliciano Gambarte ya que en su última presentación de local le ganó 2 a 1 a Ferro, y fue su primera alegría desde la vuelta a su estadio.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli marcha invicto y se ubica quinto con 10 unidades, producto de dos triunfos y 4 empates.

El Tomba vuelve al Feliciano Gambarte en busca de lograr una victoria que le permita sumar y seguir escalando posiciones.

Así llega Acassuso, el rival de Godoy Cruz

Acassuso es uno de los equipos que ascendió a la Primera Nacional y está transitando sus primeros pasos en la segunda categoría del fútbol argentino. Además, viene de eliminar a Newell's, en Rafaela, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El equipo dirigido por Darío Lema tiene 9 puntos en cinco presentaciones con 3 triunfos y dos derrotas en sus dos últimos partidos.

El resto de la fecha en la Primera Nacional

También por la Zona A, All Boys será local de Ferro, a partir de las 15.30. En tanto que a las 16, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Central Norte.

Mientras que por la Zona B, a las 16, Colegiales será anfitrión de Almagro, Midland hará lo propio con Temperley y también jugarán, en Carlos Casares, Agropecuario-Tristán Suárez. A las 17.30, San Martín de Tucumán y Chacarita animarán el partido más atractivo de la jornada ocho.

Godoy Cruz Acassuso Malvinas
Noticias relacionadas
lautaro martinez, clave en el triunfo de inter ante roma en el calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

colon no esta solo arriba: moron lo alcanzo, racing (c) tropezo y vendra a santa fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

del sel insistio sobre colon: tiene que estar en primera y deberia copiar a union

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

huracan goleo de visitante a gimnasia (lp) y se mete en la lucha de playoffs

Huracán goleó de visitante a Gimnasia (LP) y se mete en la lucha de playoffs

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná