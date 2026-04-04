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El Manchester City goleó al Liverpool y se clasificó a la semifinal de la FA Cup

En el Eithad stadium, el equipo del español Josep Guardiola le ganó 4-0 a los del neerlandés Arne Slot.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 11:35hs
El Manchester City goleó al Liverpool y se clasificó a la semifinal de la FA Cup

El Manchester City no tuvo piedad con el Liverpool, lo goleó 4-0 en condición de local y se clasificó a la semifinal de la FA Cup de Inglaterra.

El equipo del español Josep Guardiola llegaba a este encuentro tras vencer 2-0 al Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa y consagrarse campeón de este certamen.

Por su parte, el equipo del neerlandés Arne Slot llegaba a este partido tras caer 2-1 con el Brighton and Hove Albion por la fecha 31 de la English Premier League, certamen que lo tiene en la quinta posición con 49 unidades.

En lo que a la FA Cup respecta, el Manchester City venía de ganarle 3-1 al Newcastle United en Saint James Park mientras que el Liverpool había hecho lo propio, por el mismo el resultado, con el Wolverhampton Wanderers en el Molineaux stadium.

El equipo mancomuniano logró abrir el marcador a los 39 minutos de juego, el árbitro Michael Oliver sancionó penal al observar una infracción del neerlandés Virgil van Dijk sobre Nico O´Reilly al girar dentro del área.

La infracción la transformó en gol el noruego Erling Haaland de penal, con un remate cruzado a la izquierda tras el deslizamiento del arquero georgiano Giorgi Mamardashvili a la derecha.

A los 47 minutos, nuevamente Haaland marcó para el Manchester City y amplió la ventaja con un certero cabezazo cruzado dentro del área chica, tras un preciso centro del ghanés Antoine Semenyo.

Manchester City lo liquidó en el complemento

Ya en el complemento, a los 5 minutos de iniciado, el ghanés Semenyo puso el 3-0 con un sutil remate cruzado ante el achique del georgiano Mamardashvili, tras un gran pase entre líneas del francés Rayan Cherki.

Tan solo 7 minutos después, Semenyo metió un pase en cortada para O´Reilly que, ante el achique del arquero Mamardashvili sobre el palo derecho, tocó al medio para el ingreso solitario de Haaland que la empujó y marcó el 4-0.

Con este resultado, el Manchester City avanza a la semifinal de la FA Cup donde espera rival ya que este se definirá por sorteo el domingo tras el encuentro entre West Ham United y Leeds United.

La jornada de sábado de fútbol en Inglaterra la completarán el Chelsea recibiendo al Port Vale y el Southampton haciendo lo propio ante el Arsenal.

Manchester City Liverpool Arsenal
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