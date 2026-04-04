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Continúa la acción en la tercera fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Por las inclemencias del tiempo algunos partidos del Apertura de Primera A liguista no se disputarán. En los adelantados, La Perla superó a Independiente, mientras que Cosmos y Unión igualaron sin goles en Recreo

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 11:06hs
La Perla del Oeste superó a Independiente de Santo Tomé por la tercera fecha del Torneo Apertura Polaca Burtovoy.

gentileza Yanet Caporizzo (prensa Independiente).

La Perla del Oeste superó a Independiente de Santo Tomé por la tercera fecha del Torneo Apertura Polaca Burtovoy.

Se puso en marcha la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En Recreo Sur, se registró el empate entre Cosmos y Unión de Santa Fe, mientras que en Santo Tomé, La Perla del Oeste se impuso a Independiente por 3 a 0. Las lluvias en la región obligaron a la suspensión de la mayoría de los cotejos del certamen principal. En el caso del ascenso la jornada fue postergada por completo para el 11 de abril.

Arrancó la tercera fecha del Polaca Burtovoy

En el estadio Mauricio Martínez, La Perla del Oeste se impuso frente a Independiente de Santo Tomé por 3 a 0 bajo el arbitraje de Lucas Muga. Los goles para la escuadra conducida por Andrés Formento fueron concretados por Abraham Reartes de penal, Tiziano Miranda y Gonzalo Navarro. Se trató de un partido que tuvo de todos los condimentos; seis amonestados, tres expulsados y una demora de veinte minutos ya que no había ambulancia para atender a Medina de La Perla del Oeste que sufrió una lesión en el pomulo derecho.

Para el elenco conducido por Leandro Burtovoy fue la primera caída en el certamen ya que en las dos primeras fechas había vencido a Ciclón Racing y Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, mientras que para los de Recreo Sur, resultó ser la segunda victoria, ya que venía de caer ante Sportivo Guadalupe y de imponerse al Pistolero. En la próxima fecha, Independiente visitará a Newell's en barrio Roma, y La Perla será anfitrión de Ciclón Norte de Cayastá.

Por su parte, en el Camp de Recreo, Cosmos y Unión de Santa Fe no se sacaron diferencias y terminaron igualando 0 a 0. El árbitro Joaquín Urbani le mostró el cartón amarillo a Ramiro Rodríguez, Guillermo González, Ayrton Rodríguez y al DT local Augusto Prono, mientras que en la visita fueron amonestados Nicolás Peralta, Facundo Iacono y Simón Bigot.

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente manera: La Perla del Oeste, Independiente, Sportivo Guadalupe y Colón 6; Nacional, Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo, Náutico El Quillá y Las Flores II 4; Universidad, Academia Cabrera, La Perla, Ciclón Racing, Sanjustino, Juventud Unida, La Salle Jobson 3; Unión 2; Cosmos, Nobleza y Newell´s 1; Ciclón Norte, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 0.

De la tercera fecha de Primera A por el momento juegan La Salle Jobson con Nacional en Cabaña Leiva, con el arbitraje de Carlos Céspedes. No se disputarán estos cotejos: Universidad con El Quillá, Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con Juventud Unida de Candioti, Las Flores con Deportivo Santa Rosa, Colón de San Justo con Colón de Santa Fe, Newell´s con Nobleza, Ciclón Norte con Ateneo Inmaculada.

Se suspendió la actividad en el fútbol femenino

En un comunicado oficial se informó que la segunda fecha del Torneo Apertura Jésica López, correspondiente a las categorías Primera A y B del fútbol femenino de la Liga Santafesina, quedan suspendidas por inclemencias climáticas. La misma será reprogramada y se disputará el próximo sábado.

Síntesis

Independiente de Santo Tomé 0-La Perla del Oeste 3

Independiente: Octavio Santos; Javier Fritzler, Emanuel Lagger, Mateo García, Milton Ferreyra, Federico Montoro, Rodrigo Rolón, Marcelo Rolón, Gabriel Santos, Bruno Carabajal y Fabricio Antivero. DT: Leandro Burtovoy.

La Perla del Oeste: Abraham Reartes; Nahuel Mara, Adrián García, Agustín Vega, Julio Ocampo, Natanael Acosta, Gastón Medina, Lucas Ojeda, Leandro Mayenfisch, Germán Mayenfisch e Ivo Quiróz. DT: Andrés Formento.

Cambios: Uriel Cocco x Carabajal, Elian Aquino x Rodrigo Rolón, Miguel Rolón x Antivero y Nicolás Albornoz x Santos (I); Jeremías López x Quiroz, Gonzálo Navarro x Mayenfisch, Tiziano Miranda x Ojeda y Mauro Romero x Medina (LP).

Goles: Abraham Reartes de penal, Tiziano Miranda y Gonzalo Navarro (LP)

Amonestados: Javier Fritzler, Marcelo Rolón y Elian Aquino (I); Agustín Vega, Tiziano Miranda y Jeremías López (LP).

Expulsados: Milton Ferreyra y Emanuel Lagger (I).Julio Ocampo (LP)

Árbitro: Lucas Muga

Reserva: Independiente 1 (Mariano Vivas) – La Perla 2 (Alexander Leiva y José Díaz). Árbitro: Iván Chazarreta

Apertura Burtovoy fecha
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