Colón quiere mantener su paso ganador para seguir arriba ante San Miguel

Colón recibirá a San Miguel con la intención de sostener el liderazgo en la Zona A. Llega en alza tras el triunfo ante Patronato y con equipo confirmado.

Colón vuelve a presentarse ante su gente con una misión clara: ratificar su buen momento y seguir en lo más alto de la Primera Nacional. Este sábado, desde las 19, el conjunto rojinegro será local frente a San Miguel en el estadio Brigadier López, por la octava fecha de la Zona A.

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El equipo dirigido por Ezequiel Medrán atraviesa un presente alentador. La victoria conseguida ante Patronato en Paraná no solo significó tres puntos importantes, sino también la posibilidad de subirse a la cima de la tabla, donde comparte liderazgo con Deportivo Morón y Racing de Córdoba, todos con 11 unidades.

Colón, con el envión y sin cambios

El rendimiento mostrado en la última fecha dejó conforme al cuerpo técnico, que además no tiene inconvenientes físicos ni disciplinarios en el plantel. Por eso, todo indica que Medrán apostará por la continuidad, repitiendo la formación que viene de ganar fuera de casa.

Colón Lago.jpg Ignacio Lago viene de cerrar una brillante tarea en la victoria de Colón ante Patronato en Paraná. Prensa Colón

Colón buscará imponer condiciones desde el inicio, apoyado en su gente y con la intención de hacerse fuerte en Santa Fe, un aspecto clave en un torneo largo y muy parejo.

Un rival que llega con necesidades

Del otro lado estará San Miguel, que suma 9 puntos y viene de empatar como visitante ante Colegiales. El equipo conducido por Gustavo Coleoni intentará dar el golpe en condición de visitante, aunque tendrá una baja sensible: Bruno Nasta no estará disponible por acumulación de amarillas.

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La ausencia de su principal referencia ofensiva obligará al entrenador a modificar piezas en ataque, en un duelo donde los bonaerenses buscarán sumar para no perder terreno en la pelea.

Paridad y lucha en la tabla

La Zona A muestra una marcada igualdad en los primeros puestos, con varios equipos en pocos puntos de diferencia. En ese contexto, cada fecha puede generar movimientos importantes y Colón lo sabe: ganar en casa es fundamental para sostener su lugar de privilegio y empezar a marcar diferencias.

Probables formaciones de Colón y San Miguel

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.

San Miguel: Juan Manuel Lungarzo; Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Damián Adín; Iván Ramírez, Kevin Gecer, Máximo Oses, Felipe Coronel; Alexis Delgado, Fabrizio Almeida y Jorge Ferrero. DT: Gustavo Coleoni.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Hora de inicio: 19.

Televisa: LPF Play.