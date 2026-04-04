Unión afrontará este sábado un compromiso determinante en su camino dentro de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, el equipo santafesino visitará a Peñarol en el estadio Parque Guerrero de Olavarría, en un duelo que puede marcar su futuro inmediato en la lucha por ingresar a los playoffs.
Unión, ante una parada clave en Olavarría para seguir con chances de playoffs
Unión visita a Peñarol desde las 21 en un escenario atípico, con la necesidad de cortar la racha negativa y volver a meterse en la pelea de la Liga Nacional.
Por Ovación
El encuentro contará con transmisión de Básquet Pass y será arbitrado por Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Franc Anselmo.
Un escenario distinto y un desafío importante para Unión
El partido se jugará en una sede poco habitual para el conjunto marplatense. Debido a la indisponibilidad del Polideportivo Islas Malvinas y de su estadio alternativo, Peñarol trasladó su localía a Olavarría de manera excepcional.
Más allá del cambio de escenario, el desafío para Unión es claro: recuperar confianza y resultados en un momento delicado de la temporada.
Momento adverso y urgencia de reacción
El equipo santafesino llega golpeado tras sufrir tres derrotas consecutivas en condición de local: cayó ante Olímpico de La Banda, Regatas Corrientes y Obras Basket, resultados que lo relegaron al puesto 15 con un récord de 12 triunfos y 19 caídas.
En ese contexto, cada partido comienza a tener peso de final. Unión necesita sumar para no perder terreno en la pelea por ingresar entre los 12 mejores que accederán a la siguiente fase.
Un rival directo en la pelea
Peñarol tampoco atraviesa un presente del todo estable, aunque se mantiene mejor posicionado. Con un récord de 17-15, el conjunto marplatense ocupa el 11° lugar en la tabla y busca afianzarse dentro del grupo de clasificación.
El Milrayitas viene de caer ante Atenas por 95 a 85, cortando una pequeña racha positiva que había construido en Córdoba.
Un historial desfavorable
En el historial entre ambos equipos, Peñarol domina con claridad: ganó 7 de los 9 enfrentamientos, mientras que Unión se impuso en dos ocasiones. En esta misma temporada, el conjunto marplatense ya festejó en Santa Fe con un contundente 82-63.
Una oportunidad para cambiar el rumbo
Para Unión, el partido en Olavarría representa mucho más que un juego más. Es la posibilidad de revertir la tendencia negativa, recuperar confianza y seguir con vida en la lucha por los playoffs.
En una Liga Nacional cada vez más exigente, el Tatengue sabe que necesita respuestas inmediatas. Y este sábado, en un escenario diferente, tendrá una nueva chance para empezar a encontrarlas.