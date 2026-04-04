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Unión, ante una parada clave en Olavarría para seguir con chances de playoffs

Unión visita a Peñarol desde las 21 en un escenario atípico, con la necesidad de cortar la racha negativa y volver a meterse en la pelea de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 11:24hs
Unión, ante una parada clave en Olavarría para seguir con chances de playoffs

Unión afrontará este sábado un compromiso determinante en su camino dentro de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, el equipo santafesino visitará a Peñarol en el estadio Parque Guerrero de Olavarría, en un duelo que puede marcar su futuro inmediato en la lucha por ingresar a los playoffs.

El encuentro contará con transmisión de Básquet Pass y será arbitrado por Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Franc Anselmo.

Un escenario distinto y un desafío importante para Unión

El partido se jugará en una sede poco habitual para el conjunto marplatense. Debido a la indisponibilidad del Polideportivo Islas Malvinas y de su estadio alternativo, Peñarol trasladó su localía a Olavarría de manera excepcional.

Más allá del cambio de escenario, el desafío para Unión es claro: recuperar confianza y resultados en un momento delicado de la temporada.

Momento adverso y urgencia de reacción

El equipo santafesino llega golpeado tras sufrir tres derrotas consecutivas en condición de local: cayó ante Olímpico de La Banda, Regatas Corrientes y Obras Basket, resultados que lo relegaron al puesto 15 con un récord de 12 triunfos y 19 caídas.

En ese contexto, cada partido comienza a tener peso de final. Unión necesita sumar para no perder terreno en la pelea por ingresar entre los 12 mejores que accederán a la siguiente fase.

Un rival directo en la pelea

Peñarol tampoco atraviesa un presente del todo estable, aunque se mantiene mejor posicionado. Con un récord de 17-15, el conjunto marplatense ocupa el 11° lugar en la tabla y busca afianzarse dentro del grupo de clasificación.

El Milrayitas viene de caer ante Atenas por 95 a 85, cortando una pequeña racha positiva que había construido en Córdoba.

Un historial desfavorable

En el historial entre ambos equipos, Peñarol domina con claridad: ganó 7 de los 9 enfrentamientos, mientras que Unión se impuso en dos ocasiones. En esta misma temporada, el conjunto marplatense ya festejó en Santa Fe con un contundente 82-63.

Una oportunidad para cambiar el rumbo

Para Unión, el partido en Olavarría representa mucho más que un juego más. Es la posibilidad de revertir la tendencia negativa, recuperar confianza y seguir con vida en la lucha por los playoffs.

En una Liga Nacional cada vez más exigente, el Tatengue sabe que necesita respuestas inmediatas. Y este sábado, en un escenario diferente, tendrá una nueva chance para empezar a encontrarlas.

Unión Peñarol Olavarría
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