Uno Santa Fe | Colón | Colón

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

Marcos Díaz salió a criticar al DT de Colón, Martín Minella, por la decisión de apartarlo del plantel. Las redes explotaron y un VIDEO refrenda su pésimo rendimiento

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2025 · 10:02hs
VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

José Busiemi / UNO Santa Fe

Cuando Colón fue a buscar a Marcos Díaz, las expectativas para todos eran otras. Retornaba al barrio Centenario un arquero con recorrido, tal vez en el ocaso de su carrera, pero con la intención de ayudar a volver a Primera División.

La realidad es totalmente opuesta, con un jugador que corre en una de las canchas del predio, que se negó a ser suplente y que utilizó un medio de Buenos Aires para incendiar a Martín Minella.

LEER MÁS: Colón empieza a perfilar el equipo para recibir a Agropecuario

En un mundo por demás de ágil y con herramientas a la vuelta de la esquina, no solamente todo queda escrito, sino que también el material fílmico despeja dudas y tira por la borda, en este caso, la explicaciones que Díaz quiso brindar para salvarse en esta situación.

La cuenta de X, 4 Twiteros, que sigue el día a día del mundo rojinegro, armó un compacto para que la gente, con pelos y señales, recuerde los groseros errores que le sacaron varios puntos al equipo. Se podría hablar con el diario del lunes, pero indudablemente esas unidades que se escaparon por sus pésimas actuaciones, tal vez pondrían al equipo más cerca de la zona de Reducido.

Los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/4Twiteros/status/1953404258159677916&partner=&hide_thread=false

Colón Marcos Díaz Minella
Noticias relacionadas
Marcos Díaz rompió el silencio y le apuntó al DT de Colón Martín Minella.

Marcos Díaz rompió el silencio: "No formo parte del plantel de Colón por un capricho o un pase de factura del DT"

colon, al borde del papelon: podria quedarse fuera de la copa argentina 2026

Colón, al borde del papelón: podría quedarse fuera de la Copa Argentina 2026

la reserva colon no tuvo precision y empato en santa fe ante defensa

La reserva Colón no tuvo precisión y empató en Santa Fe ante Defensa

colon se rearma: panorama de lesionados y regresos para recibir a agropecuario

Colón se rearma: panorama de lesionados y regresos para recibir a Agropecuario

Lo último

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

Último Momento
Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Ovación
Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: Todo lo que se dice es falso

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música