VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

Marcos Díaz salió a criticar al DT de Colón, Martín Minella, por la decisión de apartarlo del plantel. Las redes explotaron y un VIDEO refrenda su pésimo rendimiento

Cuando Colón fue a buscar a Marcos Díaz, las expectativas para todos eran otras. Retornaba al barrio Centenario un arquero con recorrido, tal vez en el ocaso de su carrera, pero con la intención de ayudar a volver a Primera División.

La realidad es totalmente opuesta, con un jugador que corre en una de las canchas del predio, que se negó a ser suplente y que utilizó un medio de Buenos Aires para incendiar a Martín Minella.

LEER MÁS: Colón empieza a perfilar el equipo para recibir a Agropecuario

En un mundo por demás de ágil y con herramientas a la vuelta de la esquina, no solamente todo queda escrito, sino que también el material fílmico despeja dudas y tira por la borda, en este caso, la explicaciones que Díaz quiso brindar para salvarse en esta situación.

La cuenta de X, 4 Twiteros, que sigue el día a día del mundo rojinegro, armó un compacto para que la gente, con pelos y señales, recuerde los groseros errores que le sacaron varios puntos al equipo. Se podría hablar con el diario del lunes, pero indudablemente esas unidades que se escaparon por sus pésimas actuaciones, tal vez pondrían al equipo más cerca de la zona de Reducido.

Los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón