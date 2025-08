Agoglia habló del presente de Colón y de su ilusión por volver al club

De hecho, en las elecciones que se llevaron a cabo en 2023, Agoglia era candidato junto con Luis Medero por la agrupación Sangre de Campeones que preside Ricardo Luciani, para hacerse cargo del fútbol profesional.

En diálogo con Sol Play 91.5 Agoglia se refirió a este penoso presente que atraviesa Colón, pero a la vez se mostró confiado en poder colaborar en caso de que Luciani se convierta en presidente.

Agoglia habló del presente de Colón y de su ilusión por trabajar en el club

"Lo que Colón necesita gente que trabaje las 24 horas y que haga una buena gestión, que sepa de fútbol y de la idiosincracia del hincha. Se necesita un cambio generacional y una reestructuración, un proyecto serio. No existe una sola persona que te va a salvar, el fútbol cambió, los clubes son empresas y debe haber gente capacitada y que quiera al club. Gente actualizada que conozca la categoría, los jugadores, los árbitros y los técnicos", comenzó diciendo.

Y luego agregó: "La dirigencia debe contratar gente capacitada, a partir del próximo año será obligación tener un manager y con licencia. Yo ya tengo la licencia y tengo el título. Después hay que rendir cuentas, no podés darle las llaves del club al manager, para que haga lo que quiera. Tenés que justificar cada paso que das y rendir cuentas al presidente, respaldándote en un área de finanzas y de marketing, llevando adelante un trabajo grupal y de puertas abiertas".

Consultado por la receta para obtener buenos resultados respondió: "Colón es fútbol y tiene la obligación de subir a Primera División y ojalá que nos toque a nosotros. Y el único objetivo es volver a Primera División que es el lugar en el que tiene que estar. No hay secretos ni una receta mágica, pero sí debés conformar un plantel unido con la dirigencia y un buen grupo humano".

A la hora de criticar a la dirigencia sostuvo: "No sostener a Delfino fue el mayor error de la dirigencia y ahí comenzó la debacle, no podés cambiar de técnico cada tres meses. Necesitás de una dirigencia fuerte y de un presidente con presencia que tome decisiones. Pero escuchás al presidente hablar de elecciones anticipadas y eso al jugador le genera dudas, porque muchos deben estar pensando más en irse que en quedarse".

"Para buscar ascender, tenés que tener un proyecto serio, si Colón no lo tiene va a ser muy difícil que suba de categoría. Vos tenés que proyectar a largo plazo, pero a la vez la urgencia es ascender. Para eso precisás un equipo físico e intenso, que presione bien arriba y que tenga altura porque en esta categoría se gana mucho en pelota parada. Le hicieron muchos goles de cabeza e hizo pocos goles de cabeza", expresó Agoglia.

En cuanto al perfil de técnico que necesita Colón indicó: " El DT que traigas tiene que tener un manejo y conocimiento de los árbitros, que sea de la categoría y que haya dirigido varios años en el Nacional B. Pero no podés darle las llaves del club para que traiga los jugadores que quiera. Colón no está para apuestas y lo mismo califica para los jugadores, ya que no es lo mismo jugar con 3000 personas que hacerlo con 40.000 personas".

Por último Agoglia manifestó: "El presidente tiene que estar presente las 24 horas y vivir en el club. Tiene que saber todo y dos veces a la semana tiene que estar en AFA. Colón precisa gente con empuje, ambición y ganas. Pero además que tenga los huevos para agarrar Colón. Yo me creo con la personalidad para asumir ese rol y me juego el cariño de la gente porque me hice hincha de Colón y creo que le puedo dar una gran mano. Estoy armando un grupo de trabajo de gente capacitada y que tiene el coraje necesario y es por eso que no nos vamos a asustar".