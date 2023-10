El valor del dólar y la nafta en el último triunfo como local de Colón en el Clásico

Colón no le gana hace más de 10 años a Unión, en el Brigadier López. El dólar y la nafta, referencias del último festejo como local en el Clásico.

En los últimos tiempos los empates fueron la constante y para encontrar el último festejo hay que remontarse al 18 de noviembre de 2012 cuando, por la 16ª fecha del Torneo Oficial, lo ganaba 2-0, con goles de Lucas Mugni, a los 45' de la etapa inicial; y de Emmanuel Gigliotti, a los 26' del complemento. El Rojiblanco se quedó con 10 hombres por la expulsión de Maxiliano Lugo a los 23' del primer acto; en tanto Adrián Bastía, uno de los que volverá a estar el domingo, también vio la roja, pero a los 17' del segundo.

para tomar como referencia todo lo que ocurrió desde aquel momento en el país y en el mundo, con la nafta y el dólar como parámetros, el tiempo que transcurrió es lapidario en ese sentido.

El dólar oficial finalizó el día 19 de noviembre de 2012 con una cotización de $4,77 para la compra y $4,82 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del 0,21%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $0,05. Mientras que la nafta súper, tenía un valor de $7,79.

Las formaciones de aquel día

Colón: Diego Pozo; Maximiliano Caire, Ronald Raldes, Maximiliano Pellegrino y Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Adrián Bastía, Sebastián Prediger y Lucas Mugni; Emanuel Gigliotti y Facundo Curuchet. DT: Roberto Sensini.

Unión: Martín Perafán; Alejandro Pérez, Darío Barisone, Nicolás Correa y Maximiliano Lugo; Fausto Montero, Nicolás Bruna, Matías Donnet y Emanuel Moreno; Andrés Franzoia y Federico Chiapello. DT: Nery Pumpido.

Goles: PT 45' Lucas Mugni (C) y ST 26' Emanueul Gigliotti (C).

Cambios: en el primer tiempo, 27' Bruno Bianchi por Iván Moreno y Fabianesi (U). En el segundo, 11' Diego Jara por Federico Chiapello (U); 20' Ricardo Gómez por Lucas Mugni (C) y Hernán Bernardello por Sebastián Prediger (C); 37' Brahian Alemán por Fausto Montero (U); 38' Gabriel Graciani por Curuchet (C).

Expulsados: PT 23' Maxiliano Lugo (U); ST 17' Adrián Bastía (C).

Amonestados: Pellegrino, Moreno y Fabianesi (C). Montero, Donnet, Correa, Franzoia (U).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Germán Delfino.