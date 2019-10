El "dulce septiembre" para el renacer soñado de Colón

Pablo Lavallén no se cansó de remarcar en cada conferencia de prensa que brindó de la gran cantidad de partidos que Colón está afrontando desde que arrancó la temporada, producto de dar pelea en los tres frentes: Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Incluso también se atrevió a manifestar que la prioridad entre los tres torneos lo tenía la Superliga, debido a que el equipo necesita sumar muchos puntos para no tener problemas con los promedios y de paso cosechar un buen colchón para la próxima temporada, donde también arrancará muy complicado.

Sin embargo, con el correr del mes la Sudamericana se transformó en la gran obsesión, al punto tal que el Sabalero viene de dar el golpe en el mítico Mineirao, donde eliminó por penales al poderoso Atlético Mineiro para instalarse en la gran final del 9 de noviembre en Asunción (Paraguay) frente a Independiente del Valle de Ecuador.

Todo arrancó a fines del mes de agosto, donde los días de Lavallén al frente del plantel parecían estar contados, ya que el sábado 23 cayó ante Independiente, quien lo derrotó con un categórico 2-0 en el Libertadores de América.

Todo parecía quedar supeditado a la respuesta que brindara el equipo ante Sol de Mayo el miércoles 28 de agosto, donde el Sabalero con un equipo alternativo se impuso por 4-0 en Rafaela para instalarse en los octavos de final de la Copa Argentina.

Y arrancó el intenso septiembre. El primer fin de semana, el domingo 1, comenzó con un valioso empate 1-1 frente a Rosario Central, en el Brigadier López, donde se pudo ver destellos, sobre todo en el primer tiempo, del nuevo Colón que se estaba gestando.

Llegó luego el parate por los partidos amistosos de la Selección Argentina en fecha FIFA ante Chile y México, respectivamente. En la reanudación de la actividad oficial, el jueves 10 de septiembre, el Sabalero derrotó en los penales, con un equipo alternativo y con la gran figura de Leonardo Burián, a Atlético Tucumán en Paraná, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, para instalarse en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El noveno mes del año se vio potenciado por el gran triunfo ante San Lorenzo por 2-1 en Santa Fe, con los goles de Luis Rodríguez (de penal) y Wilson Morelo, donde el Sabalero cosechó el sábado 14 de septiembre tres puntos vitales para engrosar su promedio.

Y llegó la gran cita con la historia. Con un equipo similar que el que venía de vencer al puntero de la Superliga, se lo dio vuelta a Atlético Mineiro con los goles del colombiano Morelo y el Pulga Rodríguez, para cosechar un triunfo por 2-1 en el Brigadier López, el 19 de septiembre, que lo dejaba bien parado para la revancha en Belo Horizonte.

Pero en el medio llegó el partido frente a Lanús, por la Superliga, donde los dirigentes intentaron hasta último momento que se lo aplace debido al compromiso ante el Mineiro, pero no tuvieron la respuesta esperada. Entonces Lavallén apostó por el equipo alternativo, que tras ir perdiendo el domingo 22 de septiembre por 3-0, en el sur del Gran Buenos Aires, en una decepcionante actuación, tuvo una remontada que casi terminó en el empate pero tuvo el primer tropiezo del mes (3-2).

Y la gloria lo esperaba en Belo Horizonte. El jueves 26 de septiembre quedará grabado a fuego en el corazón de los hinchas, ya que luego de pasarla mal en gran parte del partido ante el Mineiro, que lo derrotaba con mucha solvencia por 2-0, llegó la reacción sabalera, el descuento del Pulga Rodríguez de penal y una nueva consagratoria actuación de Burián para que el Sabalero se meta por primera vez en la final de la Sudamericana.

El último día del mes también le tendría preparada una gran sonrisa a Colón, ya que el lunes 30, con mucha jerarquía y oficio, derrotó por 1-0 a Argentinos, que llegó invicto y con la intensión de alcanzar a Boca en la punta de la Superliga.

Así se cerró un septiembre donde el Sabalero cosechó siete puntos de 12 posibles en la Superliga, que le dio un gran alivio en la pelea por no descender. Pasó a cuartos de final en la Copa Argentina con un equipo alternativo y con un panorama muy favorable para seguir avanzando (enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires) y consiguió la histórica clasificación a la Sudamericana. Un septiembre bien sabalero.