De a poco, parece que los resultados positivos empiezan a llegar en Colón. Si bien es cierto que las cosas le iban muy bien en el ciclo de Pablo Lavallén en la Copa Argentina y Sudamericana, en la Superliga no y por el triunfo de este sábado ante San Lorenzo fue un bálsamo para intentar de una vez por toda romper el molde y empezar a ser protagonista.

Está más que claro que el torneo local es la prioridad, ya que el promedio del descenso es un tema trascendental, pero si se empieza a ganar eso paulatinamente irá quedando de lado y aflorarán nuevos objetivos. Pero así y todo, el DT trató de poner mesura y ver con coherencia el presente. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que tocó varios temas y dejó una reflexión que tocó la fibra íntima de los hinchas.

"Enfrentamos al mejor equipo del torneo y que venía invicto. Se ganó. Se luchó mucho. A veces jugando mejor y en otros tramos metiendo. Es lo que tenés que hacer ante este tipo de equipos con mucha jerarquía. Tenés que dar un extra, porque sino no te alcanza. Sabíamos que iba a ser complicado y que no nos iban a regalar nada. Había que dar más de lo normal. Me alegra mucho por los muchachos. Era un partido para confirmar que este proceso no es casualidad y que los resultados no se dieron al comienzo. De a poco se empiezan a dar. Esto es fútbol y estoy contento por eso, porque la gente se fue contenta y aplaudiendo a los jugadores. Yo no necesito que la gente me aplauda, porque los técnicos no jugamos, solo trabajamos y le damos cosas a los planteles. Los goles lo hacen los jugadores, esto es de ellos y me llena de felicidad", comenzó diciendo.

Wilson Morelo.jpg Twitter

Pero su análisis fue más allá: "Es un proceso lógico. A medida que los jugadores se sientan más cómodos la cosa mejorará. El tiempo en un momento no nos ayudó, pero ojalá ahora la cosa cambie. Vamos 12 partidos ya y lo bueno es que estamos en tres competencias. Es bueno que haya una rotación también para que el descanso sea el mejor. El jueves tenemos una final, pero ésta para nosotros era una real final del mundo. Tenemos que empezar a ganar en la Superliga. Ya no queremos decir que buscamos sumar sino en ir por algo más. Esto es una batalla diaria".

Se le consultó sobre su expulsión por un airoso reclamo al árbitro Fernando Echenique y contó la determinación que tomó al final: "Fui a pedir perdón porque estuve mal. Echenique estaba mirando a la izquierda y la falta de Cerutti a Bernardi fue por la derecha. Cuando veo que sigue corriendo me desubique y le grité. Le pido perdón a la gente, porque un técnico no tiene que hacer esas cosas. No influyó mi berrinche en el gol posterior de Morelo, porque el línea lo iba a cobrar. Fue algo de las pulsaciones y propio del partido".

Colón San Lorenzo 1.jpg Prensa Colón

Siguiendo por el mismo hilo, reveló que "hablamos mucho esta semana. Hicimos hincapié en que este partido era fundamental. Un resultado malo hubiese sido poco ideal para jugar ante Mineiro. Le ganamos al puntero y eso nos da un gran envión. Fue un partido cambiante, donde por momentos nos superaron y lo buscamos emparejar metiendo y corriendo. Estamos en el contexto ideal para jugar uno de los partidos más importantes de la historia de Colón y tomar aire en los promedios. Es un premio para los jugadores".

Pensando justamente en lo que se viene por la Copa Sudamericana, explicó: "Hasta el miércoles no definiremos nada. Ahí tendremos todo el plantel preparado. Igualmente el partido más importante era este, porque ante Mineiro se define en Brasil. Éste era fundamental por lo que representaba el rival y el empujó anímico. Hicimos mucho foco en eso y los jugadores lo entendieron. Acá todos saben que no hay mañana. Todos estaban mentalizados en San Lorenzo y no en Mineiro. Los muchachos se jugaron la vida. Todos saben el trabajo que deben hacer y lo dejaron en claro. Estamos en el camino correcto. Hay que creer que podemos. Seguramente con resultados favorables el equipo va a jugar mejor".

Colón superliga.jpg Prensa Colón

En el final, le dejó un mensaje motivador a la gente: "Gracias por el aguante en los momentos complicados y por siempre estar. El hincha expresa lo que siente y nosotros como actores de esta película tenes que aceptar lo que dicen. Seguro el jueves el estadio va a reventar y estaremos con los ánimos bien arriba. Le digo que sueñen. No estamos acá para navegar en la mediocridad y trabajamos para ser campeones. La gente lo anhela y buscaremos la primera estrella".