Estigarribia: "Me voy a sentir como en casa"

Más allá que falte un mes para la cita con la historia que tendrá Colón en Asunción, cuando enfrente a Independiente del Valle de Ecuador en la final de la Copa Sudamericana, a nadie se le pasa por alto ese gran choque, donde el club podrá abrochar su primera estrella.

Es que luego de buscarlo con muchos entrenadores de prestigio y jugadores de jerarquía, llegó el momento donde en 90 minutos el Sabalero buscará dar el paso más grande de sus 114 años, debido a que el título también le traería aparejado la chance de disputar la Recopa Sudamericana, la Suruga Bank y la Copa Libertadores de América 2020.

El encuentro ante los ecuatorianos se desarrollará en el estadio General Pablo Rojas perteneciente a Cerro Porteño de Paraguay, donde justamente Marcelo Estigarribia se dará el lujo de intentar alzar el primer trofeo en la historia de Colón nada más y nada menos que en su propia tierra.

Chelo habló con el programa Dame Fútbol que se emite por FM Top (91.5) de Asunción donde se refirió a este trascendental partido para el Sabalero y comenzó diciendo: "En la Nueva Olla nunca había jugado, con lo cual será la primera vez. Sí lo había hecho en la Vieja Olla, cuando regresé estaba en construcción".

▪︎"Me voy a sentir como en casa y con mi gente".

Pero no se quedó ahí, y agregó: "Me voy a sentir como en casa, irán hinchas paraguayos y al ser el único representante del país espero que estén alentando a Colón. Me sentiré en casa en doble sentido, jugando en cancha de Cerro, con mi gente de Paraguay y con la gente paraguaya".

Y cuando se lo consultó por las particularidades de la Nueva Olla, contó: "Me tocó ir a ver un partido con mi familia, Cerro Porteño-Guaraní, y me dijeron que ahora están haciendo nuevos palcos, y que va a quedar en óptimas condiciones para la final del 9 de noviembre. Ayuda bastante desde lo deportivo y lo económico que se juegue una final internacional en el país, eso me pone muy contento".