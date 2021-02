Cuando parecía que todo estaba resuelto, la realidad es que todavía no. Esto no quiere decir que la operación esté caída, pero sigue trabada por situaciones que se fueron dando el fin de semana. Por ahora, Alex Vigo sigue entrenando en Colón, aunque más expectante de su pase a River que otra cosa. Por eso no firmó planilla en el partido ante Central Córdoba. Las tratativas están latentes, pero los términos demoran todo. Más que nada, por la negativa de Cristian Ferreira de venir a Santa Fe.