Finalmente Rodrigo Amaral no jugará en Colón

Finalmente, Rodrigo Amaral no se convertirá en refuerzo de Colón.

Se terminó la novela y el final no fue el deseado para el técnico de Colón Eduardo Domínguez. Finalmente, Rodrigo Amaral no será refuerzo sabalero ya que se lo esperaba para este fin de semana, pero el volante uruguayo no arribó a Santa Fe. Por ello, la operación quedó descartada.