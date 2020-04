Hernández: "Ese Colón era el equipo que mejor jugaba al fútbol"

El paso de Giovanni Hernández por Santa Fe dejó gratos recuerdos en toda la hinchada de Colón. Si bien le costó adaptarse al fútbol argentino, el colombiano dejó sus destellos de calidad y ayudó en muchas ocasiones a hilvanar triunfos importantes.

Desde su país en este paréntesis mundial por Covid-19, charló por LT10 para repasar, entre otras cosas, aquel paso por el barrio Centenario.

En el inicio afirmó que "una de las cosas que recuerdo muy bien mi gol ante Vélez, que fue de tiro libre, por la Copa Sudamericana, el Gato Sessa estaba más tirado a la derecha, metí el empeine con el borde externo para que se meta en el ángulo, fue una felicidad total. Después de un comienzo muy bueno y un torneo donde terminó bastante mal desde lo físico, ya que con Deportivo Cali venía jugando muchas competencias".

LEER MÁS: El oficialismo de Colón ya piensa en las elecciones

Hernández más adelante apuntó que "luego tuve un segundo torneo, descansado, trabajado, con fuerzas y una buena temporada le pude mostrar al público Sabalero lo que era Giovanni Hernández, fue muy bueno, los equipos grandes de Argentina se interesaron en mí, por lo que pude plasmar en el campo de juego. No se dio, pero tuve un orgullo grande de haber jugado en Colón".

El cafetero, que militó en Colón entre 2003 y 2006, disputando 124 partidos y convirtiendo 14 goles. "Teníamos un equipazo, me da tristeza de no haber podido lograr cosas importantes, ya que era el equipo que mejor jugaba al fútbol pero luego llega un momento donde no se puede lograr lo que realmente queríamos, lo más importante es haber jugado con esos jugadores y de haber tenido un técnico tan importante como Alfio Basile y de haber jugado con compatriotas".

Al momento de repasar sus mejores actuaciones con la camiseta de Colón, Hernández apuntó: " "Mis mejores partidos fueron ante Vélez, o con los grandes Boca y River. Tuve muchos partidos buenos, donde la gente se deleitó, los hinchas adversarios también me lo hacían sentir, me daba mucha felicidad sobre todo porque representaba a Colón".

LEER MÁS: Vignatti: "Estoy de acuerdo con lo decidido por la AFA"

Ese recuerdo que el colombiano tiene por la entidad rojinegra es recíproco con la gente con la cual supo, en muchos casos, entablar una relación que perdura con el tiempo y la distancia. Por eso en otro tramo de la charla disparó: "Soy un agradecido de corazón a Colón, por haber jugado en ese club le agarré más amor al fútbol, donde se jugaba con mucha alegría y con un gran amor de los hinchas para con los colores. Dejé muchos amigos en Colón".

Antes de su despedida, Hernández también recordó su salida del club, al apuntar que "Muchos de los hinchas no supieron el por qué, fue por cosas que no se supieron manejar, se tergiversó mucho. Soy una persona que vivo mi problema pero no quedo con rencores, es mi forma de ser. Hubo algunas cuestiones con dirigentes que no quiero nombrar que me hicieron daño, pero Colón me dio la oportunidad que equipos grandes de Argentina me quisieran, todos los jugadores queremos dar un salto y siempre seré un agradecido al club y su dirigencia".